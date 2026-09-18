Course-poursuite dans les rues de Rouen avec un automobiliste fortement alcoolisé

Le conducteur a poursuivi sa fuite par la rue du Bac, multipliant les infractions aux stops et les excès de vitesse, relate une sourvce policière. Dans la montée du boulevard des Belges, il a également circulé sur la voie opposée jusqu’à la place Foch.



Il a finalement abandonné son véhicule en pleine voie avant de s'enfuir à pied. Deux passagers, un homme de 34 ans et une femme de 24 ans, sont restés sur place et ont été contrôlés par les policiers.



Le suspect est revenu quelques instants plus tard et aurait couru en direction de l’un des fonctionnaires. Il a alors été maîtrisé et interpellé. Âgé de 28 ans, il dégageait une forte odeur d’alcool. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0,61 mg par litre d’air expiré, soit environ 1,22 g d’alcool par litre de sang.



Le véhicule a été immobilisé et son conducteur placé en garde à vue, le temps de quelques vérifications sur sa situation administrative.

