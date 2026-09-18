Course-poursuite dans les rues de Rouen avec un automobiliste fortement alcoolisé

La course poursuite a tourné à l'avantage du véhicule de police : le chauffard a été rattropé et intercepté - Illustration © Adobe Stock
Une patrouille de police circulait rue Jean-Lecanuet, en direction de l’hôtel de ville de Rouen, lorsqu’elle a croisé une voiture arrivant en sens inverse à une vitesse jugée excessive. Les policiers ont fait demi-tour pour procéder à son contrôle, mais le conducteur a aussitôt accéléré en direction de la rue Jeanne-d’Arc.
L’automobiliste s’est ensuite engagé dans le tunnel Saint-Herbland sans utiliser son clignotant. Après s’être brièvement immobilisé sur le côté, comme pour laisser passer la voiture de police, il a repris sa route. Les fonctionnaires ont alors activé leurs avertisseurs sonores et lumineux, sans parvenir à le faire s’arrêter.
L’automobiliste s’est ensuite engagé dans le tunnel Saint-Herbland sans utiliser son clignotant. Après s’être brièvement immobilisé sur le côté, comme pour laisser passer la voiture de police, il a repris sa route. Les fonctionnaires ont alors activé leurs avertisseurs sonores et lumineux, sans parvenir à le faire s’arrêter.
Plusieurs infractions avant de s'enfuir à pied
Le conducteur a poursuivi sa fuite par la rue du Bac, multipliant les infractions aux stops et les excès de vitesse, relate une sourvce policière. Dans la montée du boulevard des Belges, il a également circulé sur la voie opposée jusqu’à la place Foch.
Il a finalement abandonné son véhicule en pleine voie avant de s'enfuir à pied. Deux passagers, un homme de 34 ans et une femme de 24 ans, sont restés sur place et ont été contrôlés par les policiers.
Le suspect est revenu quelques instants plus tard et aurait couru en direction de l’un des fonctionnaires. Il a alors été maîtrisé et interpellé. Âgé de 28 ans, il dégageait une forte odeur d’alcool. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0,61 mg par litre d’air expiré, soit environ 1,22 g d’alcool par litre de sang.
Le véhicule a été immobilisé et son conducteur placé en garde à vue, le temps de quelques vérifications sur sa situation administrative.
Il a finalement abandonné son véhicule en pleine voie avant de s'enfuir à pied. Deux passagers, un homme de 34 ans et une femme de 24 ans, sont restés sur place et ont été contrôlés par les policiers.
Le suspect est revenu quelques instants plus tard et aurait couru en direction de l’un des fonctionnaires. Il a alors été maîtrisé et interpellé. Âgé de 28 ans, il dégageait une forte odeur d’alcool. Le contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux de 0,61 mg par litre d’air expiré, soit environ 1,22 g d’alcool par litre de sang.
Le véhicule a été immobilisé et son conducteur placé en garde à vue, le temps de quelques vérifications sur sa situation administrative.