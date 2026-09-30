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Tags : eau non potable, Ecardenville, Eure


Eure : l’eau du robinet déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons dans plusieurs communes


Des concentrations trop élevées en nitrates ont été relevées sur le réseau d’Écardenville-la-Campagne, révèle ce mercredi matin l'Agence régionale de san té. Quatorze communes de l’Eure sont concernées, entièrement ou en partie.


Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 12:04


Les restrictions concernent les femmes enceintes et les nourrissons - Illustration © Pexels
Les restrictions concernent les femmes enceintes et les nourrissons - Illustration © Pexels
Les femmes enceintes et les nourrissons ne doivent pas consommer l’eau du robinet distribuée par l’unité d’Écardenville-la-Campagne, dans l’Eure. Dans un communiqué publié ce mercredi 30 septembre, l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie indique que les contrôles sanitaires ont confirmé des concentrations en nitrates supérieures à la limite de qualité, fixée à 50 milligrammes par litre.

La recommandation concerne les boissons et les usages alimentaires pour ces deux catégories de population. Pour les autres habitants, l’eau peut être consommée normalement, précise l’ARS. Le Syndicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN) doit également transmettre ces consignes aux personnes concernées.

Neuf communes entièrement concernées, cinq en partie

La recommandation s’applique à l’ensemble des communes suivantes :

Écardenville-la-Campagne ;

Épégard ;

La Haye-du-Theil ;

La Neuville-du-Bosc ;

Rouge-Perriers ;

Saint-Meslin-du-Bosc ;

Sainte-Opportune-du-Bosc ;

Thibouville ;

Vitot.

Cinq autres communes sont partiellement concernées : Harcourt, La Pyle, Le Bosc-du-Theil, Le Troncq et Nassandres-sur-Risle. Les habitants peuvent consulter les secteurs concernés sur le site du SERPN.

Cette recommandation suit les préconisations du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France en cas de dépassement du seuil de nitrates. Le communiqué ne précise ni les concentrations mesurées ni la durée prévisible de cette mesure.
 


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