Eure : l’eau du robinet déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons dans plusieurs communes

Des concentrations trop élevées en nitrates ont été relevées sur le réseau d’Écardenville-la-Campagne, révèle ce mercredi matin l'Agence régionale de san té. Quatorze communes de l’Eure sont concernées, entièrement ou en partie.

Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 12:04