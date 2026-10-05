Eure : deux sacs suspects, la Maison Monet et le Musée des impressionnismes confinés à Giverny

Un périmètre d’exclusion de 100 mètres a été mis en place par les gendarmes, ce lundi à mi-journée. Une équipe de déminage est attendue.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 14:17