Eure : deux sacs suspects, la Maison Monet et le Musée des impressionnismes confinés à Giverny

Deux sacs à dos suspects abandonnés au niveau d’un carrefour ont entraîné la mise en place de mesures de sécurité à Giverny, dans l’Eure, indique la préfecture sur ses réseaux sociaux.
La Maison Monet et le Musée des impressionnismes sont confinés. Les gendarmes ont établi un périmètre d’exclusion de 100 mètres autour des sacs.
La Maison Monet et le Musée des impressionnismes sont confinés. Les gendarmes ont établi un périmètre d’exclusion de 100 mètres autour des sacs.
Les démineurs attendus sur place
Une équipe de déminage doit intervenir. À ce stade, la préfecture ne précise ni le contenu des sacs ni la durée prévisible des mesures de sécurité.