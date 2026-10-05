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Tags : Déminage, Eure, Giverny


Eure : deux sacs suspects, la Maison Monet et le Musée des impressionnismes confinés à Giverny


Un périmètre d’exclusion de 100 mètres a été mis en place par les gendarmes, ce lundi à mi-journée. Une équipe de déminage est attendue.


Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 14:17


Les démineurs sont attendus en milieu d’après midi - illustration
Les démineurs sont attendus en milieu d’après midi - illustration
Deux sacs à dos suspects abandonnés au niveau d’un carrefour ont entraîné la mise en place de mesures de sécurité à Giverny, dans l’Eure, indique la préfecture sur ses réseaux sociaux.

La Maison Monet et le Musée des impressionnismes sont confinés. Les gendarmes ont établi un périmètre d’exclusion de 100 mètres autour des sacs.

​Les démineurs attendus sur place

Une équipe de déminage doit intervenir. À ce stade, la préfecture ne précise ni le contenu des sacs ni la durée prévisible des mesures de sécurité.
 


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