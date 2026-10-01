Eure : appel à la vigilance après des tentatives de cambriolage à L’Habit

Les habitants sont invités à obserser les moindres faits suspects - Illustration
Des tentatives de cambriolage ont récemment été signalées à L’Habit. Dans un message diffusé sur PanneauPocket et actualisé ce jeudi 1er octobre, la municipalité invite les habitants à rester attentifs. Le nombre de faits et les rues concernées ne sont pas précisés.
La mairie rappelle plusieurs précautions : verrouiller portes et fenêtres, même pour une courte absence, et ne laisser ni outils, ni échelles, ni clés accessibles à l’extérieur. En cas d’absence prolongée, elle recommande également de prévenir un voisin de confiance.
La mairie rappelle plusieurs précautions : verrouiller portes et fenêtres, même pour une courte absence, et ne laisser ni outils, ni échelles, ni clés accessibles à l’extérieur. En cas d’absence prolongée, elle recommande également de prévenir un voisin de confiance.
Signaler les faits sans intervenir
Toute présence ou tout véhicule suspect, notamment en cas de possible repérage ou de démarchage inhabituel, doit être signalé. En cas de fait suspect ou d’intrusion, les habitants sont invités à composer le 17 ou le 112, sans intervenir eux-mêmes. Noter l’heure, la description des personnes et l’immatriculation du véhicule peut aider les forces de l’ordre.
La municipalité encourage aussi les victimes d’une tentative à déposer plainte en gendarmerie, afin de faciliter le suivi des faits et de renforcer les patrouilles.
La municipalité encourage aussi les victimes d’une tentative à déposer plainte en gendarmerie, afin de faciliter le suivi des faits et de renforcer les patrouilles.