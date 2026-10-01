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Tags : Eure, L’Habit


Eure : appel à la vigilance après des tentatives de cambriolage à L’Habit


La mairie de L’Habit, dans l’Eure, appelle les habitants à redoubler de prudence après le signalement de tentatives de cambriolage dans la commune.


Publié le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:18


Les habitants sont invités à obserser les moindres faits suspects - Illustration
Les habitants sont invités à obserser les moindres faits suspects - Illustration
Des tentatives de cambriolage ont récemment été signalées à L’Habit. Dans un message diffusé sur PanneauPocket et actualisé ce jeudi 1er octobre, la municipalité invite les habitants à rester attentifs. Le nombre de faits et les rues concernées ne sont pas précisés.

La mairie rappelle plusieurs précautions : verrouiller portes et fenêtres, même pour une courte absence, et ne laisser ni outils, ni échelles, ni clés accessibles à l’extérieur. En cas d’absence prolongée, elle recommande également de prévenir un voisin de confiance.

Signaler les faits sans intervenir

Toute présence ou tout véhicule suspect, notamment en cas de possible repérage ou de démarchage inhabituel, doit être signalé. En cas de fait suspect ou d’intrusion, les habitants sont invités à composer le 17 ou le 112, sans intervenir eux-mêmes. Noter l’heure, la description des personnes et l’immatriculation du véhicule peut aider les forces de l’ordre.

La municipalité encourage aussi les victimes d’une tentative à déposer plainte en gendarmerie, afin de faciliter le suivi des faits et de renforcer les patrouilles.



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