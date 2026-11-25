Un violent incendie a sérieusement endommagé un pavillon, rue de la Vieille Route, à Marcilly-la-Campagne (Eure), ce mercredi 25 novembre.
Sollicités vers 8h30, les sapeurs-pompiers ont découvert à leur arrivée une habitation de plain-pied, d’une superficie d’environ 80 m², entièrement embrasée, rapporte un officier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis).
Sollicités vers 8h30, les sapeurs-pompiers ont découvert à leur arrivée une habitation de plain-pied, d’une superficie d’environ 80 m², entièrement embrasée, rapporte un officier du service départemental d’incendie et de secours (Sdis).
La famille avait évacué les lieux
Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés pour combattre le feu au moyen de deux lances et porter assistance aux occupants du pavillon, un couple et ses deux enfants.
Tous quatre avaient heureusement quitté l’habitation avant que les flammes ne se propagent. Aucun blessé n’est à déplorer.
L'origine du départ de feu est pour l'heure inconnue.
Tous quatre avaient heureusement quitté l’habitation avant que les flammes ne se propagent. Aucun blessé n’est à déplorer.
L'origine du départ de feu est pour l'heure inconnue.
Le pavillon était embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers, rue de la Vieille-Route, à Marcilly-la-Campagne – © Google MapsAgrandir la carte
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