Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés pour combattre le feu au moyen de deux lances et porter assistance aux occupants du pavillon, un couple et ses deux enfants.



Tous quatre avaient heureusement quitté l’habitation avant que les flammes ne se propagent. Aucun blessé n’est à déplorer.



L'origine du départ de feu est pour l'heure inconnue.