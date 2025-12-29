Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

La victime a été récupérée dans un arbre par une équipe de secours en milieu périlleux - Illustration Adobe Stock
La scène s’est déroulée vers 12h30, au lieu-dit Le Bout d’Amont, sur la commune du Marais-Vernier (Eure). Pour une raison encore indéterminée, le parapentiste s’est retrouvé accroché à la cime d’un arbre, à une vingtaine de mètres du sol, sans possibilité de redescendre par ses propres moyens.
Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont engagé une intervention peu ordinaire, nécessitant des moyens spécifiques compte tenu de la hauteur et de la configuration du site.
Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers de l’Eure ont engagé une intervention peu ordinaire, nécessitant des moyens spécifiques compte tenu de la hauteur et de la configuration du site.
Une équipe de secours en milieu périlleux mobilisée
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure a dépêché sur place une équipe spécialisée en secours en milieu périlleux. Les opérations, délicates, ont permis de sécuriser puis de récupérer la victime, un homme de 60 ans, indemne mais dans l’incapacité de se dégager seul.
Après plusieurs manœuvres techniques, le parapentiste a finalement pu regagner la terre ferme, au terme d’une intervention qui aura mobilisé 14 sapeurs-pompiers pendant près de trois heures. Une issue heureuse pour cet incident spectaculaire, survenu dans un secteur prisé des amateurs de vol libre.
Après plusieurs manœuvres techniques, le parapentiste a finalement pu regagner la terre ferme, au terme d’une intervention qui aura mobilisé 14 sapeurs-pompiers pendant près de trois heures. Une issue heureuse pour cet incident spectaculaire, survenu dans un secteur prisé des amateurs de vol libre.
Les autres infos du jour