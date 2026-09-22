Elbeuf : ivre au volant d’une Chevrolet Camaro, il frôle des piétons et refuse d’obtempérer

La Camaro slalome entre des panneaux de chantier et frôle plusieurs piétons sur le trottoir, notamment une femme accompagnée d’une poussette, selon une source policière - Illustration © Pexels
Feux de détresse allumés, la puissante voiture attire l’attention d’une patrouille de la brigade cynophile, dimanche 21 septembre, aux alentours de 21 heures, rue du Maréchal-Leclerc à Elbeuf (Seine-Maritime). Suivie à distance par un équipage de police, elle franchit un feu rouge à l’angle de la rue Pasteur, remonte la rue de Tourville à contresens pour éviter une circulation dense, puis s’engage à très grande vitesse sur une voie réservée aux bus.
Lorsque les policiers actionnent leurs avertisseurs, le conducteur refuse de s’arrêter. La Camaro slalome entre des panneaux de chantier et frôle plusieurs piétons sur le trottoir, notamment une femme accompagnée d’une poussette. Elle bifurque finalement sur un chemin de terre accidenté, où les forces de l’ordre parviennent à interpeller ses deux occupants.
Lorsque les policiers actionnent leurs avertisseurs, le conducteur refuse de s’arrêter. La Camaro slalome entre des panneaux de chantier et frôle plusieurs piétons sur le trottoir, notamment une femme accompagnée d’une poussette. Elle bifurque finalement sur un chemin de terre accidenté, où les forces de l’ordre parviennent à interpeller ses deux occupants.
Une bouteille de whisky dans l’habitacle
Le conducteur, âgé de 34 ans, présente des signes manifestes d’ivresse. Une bouteille de whisky entamée est retrouvée dans l’habitacle. À plusieurs reprises, relate une solurce policière, l’homme refuse de se soumettre au dépistage d’alcoolémie devant les sapeurs-pompiers. Placé sous surveillance médicale, il est escorté jusqu’au centre hospitalier des Feugrais.
Son passager de 67 ans est lui aussi en état d’ébriété. Conduit au commissariat, il affiche un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,30 gramme dans le sang). Les deux hommes ne font l’objet d’aucune recherche et le conducteur possède un permis de conduire valide.
Un couteau découvert sur place a été remis à l'officier de police judiciaire de permanence. La Chevrolet Camaro a été ramenée à l’hôtel de police avant sa mise en fourrière.
Son passager de 67 ans est lui aussi en état d’ébriété. Conduit au commissariat, il affiche un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,30 gramme dans le sang). Les deux hommes ne font l’objet d’aucune recherche et le conducteur possède un permis de conduire valide.
Un couteau découvert sur place a été remis à l'officier de police judiciaire de permanence. La Chevrolet Camaro a été ramenée à l’hôtel de police avant sa mise en fourrière.
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