Elbeuf : ivre au volant d’une Chevrolet Camaro, il frôle des piétons et refuse d’obtempérer

Le conducteur, âgé de 34 ans, présente des signes manifestes d’ivresse. Une bouteille de whisky entamée est retrouvée dans l’habitacle. À plusieurs reprises, relate une solurce policière, l’homme refuse de se soumettre au dépistage d’alcoolémie devant les sapeurs-pompiers. Placé sous surveillance médicale, il est escorté jusqu’au centre hospitalier des Feugrais.



Son passager de 67 ans est lui aussi en état d’ébriété. Conduit au commissariat, il affiche un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,30 gramme dans le sang). Les deux hommes ne font l’objet d’aucune recherche et le conducteur possède un permis de conduire valide.



Un couteau découvert sur place a été remis à l'officier de police judiciaire de permanence. La Chevrolet Camaro a été ramenée à l’hôtel de police avant sa mise en fourrière.