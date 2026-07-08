Écrasé entre un camion et sa grue, un conducteur de 52 ans succombe à ses blessures à Pîtres (Eure)


Un salarié est décédé mardi à la suite d’un dramatique accident du travail dans l’entreprise Manoir France. Coincé entre un camion en marche arrière et sa grue, il n’a pas survécu à ses très graves blessures.



Mercredi 8 Juillet 2026 - 17:37


Illustration Pixabay
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Un dramatique accident du travail s’est produit mardi en fin de matinée sur le site de l’entreprise Manoir France, à Pîtres, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers, épaulés par une équipe du SMUR d’Elbeuf, sont intervenus pour porter secours à un homme de 52 ans.

À l’arrivée des secours, le quinquagénaire était conscient mais présentait des blessures d’une extrême gravité. Selon les premiers éléments, il s’est retrouvé coincé entre un camion effectuant une marche arrière et une grue dont il était le conducteur. Malgré une prise en charge médicalisée immédiate et les tentatives de réanimation, il est décédé des suites de ses blessures.

Deux enquêtes ouvertes

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer. Une enquête a été confiée à la gendarmerie afin d’établir le déroulement précis des faits. L’inspection du travail a également ouvert une enquête pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles ce drame est survenu.


Tags : accident du travail, Eure, Manoir France, Pîtres, pompiers


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