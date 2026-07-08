Écrasé entre un camion et sa grue, un conducteur de 52 ans succombe à ses blessures à Pîtres (Eure)

Un dramatique accident du travail s’est produit mardi en fin de matinée sur le site de l’entreprise Manoir France, à Pîtres, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers, épaulés par une équipe du SMUR d’Elbeuf, sont intervenus pour porter secours à un homme de 52 ans.
À l’arrivée des secours, le quinquagénaire était conscient mais présentait des blessures d’une extrême gravité. Selon les premiers éléments, il s’est retrouvé coincé entre un camion effectuant une marche arrière et une grue dont il était le conducteur. Malgré une prise en charge médicalisée immédiate et les tentatives de réanimation, il est décédé des suites de ses blessures.
À l’arrivée des secours, le quinquagénaire était conscient mais présentait des blessures d’une extrême gravité. Selon les premiers éléments, il s’est retrouvé coincé entre un camion effectuant une marche arrière et une grue dont il était le conducteur. Malgré une prise en charge médicalisée immédiate et les tentatives de réanimation, il est décédé des suites de ses blessures.
Deux enquêtes ouvertes
Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer. Une enquête a été confiée à la gendarmerie afin d’établir le déroulement précis des faits. L’inspection du travail a également ouvert une enquête pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles ce drame est survenu.
Dans la même rubrique