Écrasé entre un camion et sa grue, un conducteur de 52 ans succombe à ses blessures à Pîtres (Eure)

Un salarié est décédé mardi à la suite d’un dramatique accident du travail dans l’entreprise Manoir France. Coincé entre un camion en marche arrière et sa grue, il n’a pas survécu à ses très graves blessures.