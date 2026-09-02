Don de moelle osseuse : les inscriptions bondissent en Normandie, mais les profils doivent se diversifier

Avec 1 635 nouveaux donneurs au premier semestre 2026, la Normandie connaît une mobilisation sans précédent. L’enjeu est désormais d’élargir la diversité génétique du registre pour donner les mêmes chances à tous les malades.

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 14:48