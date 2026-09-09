Don de gamètes : le bus #FaitesDesParents lance sa tournée nationale à Rouen

La première étapge de ce tour de France débutera à Rouen, le mercredi 16 septembre - Photo extraite d'une vidéo de l'Agence de la biomédecine
Un bus consacré au don de spermatozoïdes et d’ovocytes s’installera place de la Cathédrale, à Rouen, mercredi 16 septembre 2026, de 11 h 30 à 19 heures. Cette journée marquera le départ de la troisième tournée nationale #FaitesDesParents, organisée par l’Agence de la biomédecine.
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique de 2021, cette campagne doit mieux faire connaître le don de gamètes, répondre aux interrogations du public et encourager de nouveaux donneurs. Ces dons permettent à des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfant naturellement de concrétiser leur projet parental.
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique de 2021, cette campagne doit mieux faire connaître le don de gamètes, répondre aux interrogations du public et encourager de nouveaux donneurs. Ces dons permettent à des personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfant naturellement de concrétiser leur projet parental.
Davantage de donneurs de spermatozoïdes en Normandie
En 2024, la Normandie a comptabilisé 47 donneuses d’ovocytes, contre 58 l’année précédente. Dans le même temps, le nombre de donneurs de spermatozoïdes est passé de 32 à 54.
Une progression encourageante pour le don de spermatozoïdes, mais qui doit encore se poursuivre afin de répondre aux besoins des personnes en attente. Pour donner, il faut être en bonne santé et avoir entre 18 et 37 ans inclus pour les femmes, ou entre 18 et 44 ans inclus pour les hommes.
Sur place, les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de santé du centre de don de Rouen, des représentants d’associations, des donneurs et des parents ayant bénéficié d’un don. Des animations pédagogiques présenteront les conditions requises et les différentes étapes de la démarche.
Les personnes souhaitant s’engager pourront également prendre rendez-vous directement avec les équipes du centre de don du CHU de Rouen Normandie, qui accompagnent les donneurs tout au long de leur parcours.
Une progression encourageante pour le don de spermatozoïdes, mais qui doit encore se poursuivre afin de répondre aux besoins des personnes en attente. Pour donner, il faut être en bonne santé et avoir entre 18 et 37 ans inclus pour les femmes, ou entre 18 et 44 ans inclus pour les hommes.
Sur place, les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de santé du centre de don de Rouen, des représentants d’associations, des donneurs et des parents ayant bénéficié d’un don. Des animations pédagogiques présenteront les conditions requises et les différentes étapes de la démarche.
Les personnes souhaitant s’engager pourront également prendre rendez-vous directement avec les équipes du centre de don du CHU de Rouen Normandie, qui accompagnent les donneurs tout au long de leur parcours.
Un accès aux origines depuis la loi de 2021
La loi de bioéthique de 2021 permet aux personnes nées d’un don de gamètes d’accéder, à leur majorité et si elles le souhaitent, à l’identité du donneur ou de la donneuse ainsi qu’à certaines données non identifiantes. Celles-ci peuvent notamment concerner ses caractéristiques physiques et les motivations de son don, rappelle l'Agende de la biomédecine.
Après Rouen, le bus #FaitesDesParents poursuivra sa tournée dans neuf autres villes françaises, jusqu’au 14 octobre.
Source : Agence de la biomédecine
Après Rouen, le bus #FaitesDesParents poursuivra sa tournée dans neuf autres villes françaises, jusqu’au 14 octobre.
Source : Agence de la biomédecine
► En pratique
Mercredi 16 septembre 2026, de 11 h 30 à 19 heures
Place de la Cathédrale à Rouen.
En présence de Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine
Un dispositif interactif à bord du bus :
o Rencontres avec des professionnels du centre de don du CHU de
Rouen Normandie
o Rencontres avec les témoins locaux : anciens donneurs et/ou receveurs.
o Rencontres avec des associations de patients locales
o Animations pédagogiques : quiz, vidéos, supports visuels et infographies
pour mieux comprendre le don de gamètes.
Accès libre au bus #FaitesDesParents.
Mercredi 16 septembre 2026, de 11 h 30 à 19 heures
Place de la Cathédrale à Rouen.
En présence de Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine
Un dispositif interactif à bord du bus :
o Rencontres avec des professionnels du centre de don du CHU de
Rouen Normandie
o Rencontres avec les témoins locaux : anciens donneurs et/ou receveurs.
o Rencontres avec des associations de patients locales
o Animations pédagogiques : quiz, vidéos, supports visuels et infographies
pour mieux comprendre le don de gamètes.
Accès libre au bus #FaitesDesParents.