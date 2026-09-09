Don de gamètes : le bus #FaitesDesParents lance sa tournée nationale à Rouen

En 2024, la Normandie a comptabilisé 47 donneuses d’ovocytes, contre 58 l’année précédente. Dans le même temps, le nombre de donneurs de spermatozoïdes est passé de 32 à 54.



Une progression encourageante pour le don de spermatozoïdes, mais qui doit encore se poursuivre afin de répondre aux besoins des personnes en attente. Pour donner, il faut être en bonne santé et avoir entre 18 et 37 ans inclus pour les femmes, ou entre 18 et 44 ans inclus pour les hommes.



Sur place, les visiteurs pourront échanger avec des professionnels de santé du centre de don de Rouen, des représentants d’associations, des donneurs et des parents ayant bénéficié d’un don. Des animations pédagogiques présenteront les conditions requises et les différentes étapes de la démarche.



Les personnes souhaitant s’engager pourront également prendre rendez-vous directement avec les équipes du centre de don du CHU de Rouen Normandie, qui accompagnent les donneurs tout au long de leur parcours.