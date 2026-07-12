Seine-Maritime : neuf hectares brûlés dans trois feux de champs, deux agriculteurs blessés

Ces incendies surviennent dans un contexte de conditions météorologiques propices aux départs de feu. En période estivale, la combinaison de fortes chaleurs, de sécheresse et de vents favorise la propagation rapide des flammes dans les cultures sèches. Les feux de champs peuvent être déclenchés par des causes accidentelles, comme des étincelles liées à des engins agricoles, ou par des imprudences humaines.



Le premier feu s’est déclaré vers 12 h 11 sur la commune de Bosc-Lyon. Les flammes ont parcouru quatre hectares de cultures. Deux agriculteurs ont été légèrement blessés au cours de l’incendie. Ils ont été pris en charge puis transportés au CHU de Rouen.



Un autre feu de champ a également été signalé à Saint-Vaast-du-Val. Un hectare de cultures a été détruit.