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Tags : Dieppe, Seine-Maritime


Dieppe : alcoolisé, il conduisait sans l’éthylotest anti-démarrage imposé par son permis


Un automobiliste de 32 ans a été interpellé dimanche à Dieppe (Seine-Maritime). Il conduisait un utilitaire sans assurance et présentait une alcoolémie de 0,91 mg par litre d’air expiré.


Publié le Lundi 12 Octobre 2026 à 12:16


Le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0,91 mg par litre d'air expiré - Illustration
Le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0,91 mg par litre d'air expiré - Illustration
La conduite hasardeuse d’un véhicule utilitaire a amené les policiers à contrôler son conducteur, ce dimanche 11 octobre 2026, vers 1 h 40, boulevard du Général-de-Gaulle à Dieppe. L’homme de 32 ans a spontanément reconnu rouler sous l’emprise de l’alcool.

Il a également admis ne pas respecter l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), une restriction figurant à son dossier de permis de conduire. Les vérifications ont établi que l’utilitaire n’était pas assuré et que sa carte grise, barrée, était au nom d’un tiers.

Rétention de permis et véhicule en fourrière

Le dépistage d’alcoolémie s’est révélé positif. Interpellé puis conduit au commissariat de Dieppe, le conducteur a été soumis à un contrôle à l’éthylomètre. Le taux retenu s’élevait à 0,91 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus d'1,80 g par litre de sang. Le dépistage de stupéfiants était négatif.

Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. L’utilitaire a été immobilisé, puis placé en fourrière.

INFO+ -- L’EAD, pour ne pas mélanger alcool et conduite

 

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