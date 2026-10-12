Dieppe : alcoolisé, il conduisait sans l’éthylotest anti-démarrage imposé par son permis

La conduite hasardeuse d’un véhicule utilitaire a amené les policiers à contrôler son conducteur, ce dimanche 11 octobre 2026, vers 1 h 40, boulevard du Général-de-Gaulle à Dieppe. L’homme de 32 ans a spontanément reconnu rouler sous l’emprise de l’alcool.
Il a également admis ne pas respecter l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), une restriction figurant à son dossier de permis de conduire. Les vérifications ont établi que l’utilitaire n’était pas assuré et que sa carte grise, barrée, était au nom d’un tiers.
Il a également admis ne pas respecter l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), une restriction figurant à son dossier de permis de conduire. Les vérifications ont établi que l’utilitaire n’était pas assuré et que sa carte grise, barrée, était au nom d’un tiers.
Rétention de permis et véhicule en fourrière
Le dépistage d’alcoolémie s’est révélé positif. Interpellé puis conduit au commissariat de Dieppe, le conducteur a été soumis à un contrôle à l’éthylomètre. Le taux retenu s’élevait à 0,91 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus d'1,80 g par litre de sang. Le dépistage de stupéfiants était négatif.
Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. L’utilitaire a été immobilisé, puis placé en fourrière.
INFO+ -- L’EAD, pour ne pas mélanger alcool et conduite
Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative. L’utilitaire a été immobilisé, puis placé en fourrière.
INFO+ -- L’EAD, pour ne pas mélanger alcool et conduite