Dieppe : alcoolisé, il conduisait sans l’éthylotest anti-démarrage imposé par son permis

La conduite hasardeuse d’un véhicule utilitaire a amené les policiers à contrôler son conducteur, ce dimanche 11 octobre 2026, vers 1 h 40, boulevard du Général-de-Gaulle à Dieppe. L’homme de 32 ans a spontanément reconnu rouler sous l’emprise de l’alcool.



Il a également admis ne pas respecter l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD), une restriction figurant à son dossier de permis de conduire. Les vérifications ont établi que l’utilitaire n’était pas assuré et que sa carte grise, barrée, était au nom d’un tiers.