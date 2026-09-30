Une « mini-tornade » à Oissel en Seine-Maritime : une centaine d’habitations concernées

Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers et quinze engins de secours - Illustration © Adobe Stock
Une centaine d’habitations sont concernées après le passage d’un phénomène décrit comme une « mini-tornade », ce mercredi 30 septembre, vers 17 h 30. Les communes d’Oissel et de Tourville-la-Rivère, près de Rouen, ont été principalement touchées, selon les premiers éléments communiqués.par le service départtemental d'incendie et de secours (Sdis76).
L’évaluation des dégâts est toujours en cours. Les sapeurs-pompiers, les services de la mairie d'Oissel et Enedis sont mobilisés sur place, ainsi que les polices municipale et nationale.
Les toitures d’une centaine d’habitations ont été endommagées, voire arrachées, sous la puissance des rafales. Aucun blessé n’a été recensé à ce stade.
L’évaluation des dégâts est toujours en cours. Les sapeurs-pompiers, les services de la mairie d'Oissel et Enedis sont mobilisés sur place, ainsi que les polices municipale et nationale.
Les toitures d’une centaine d’habitations ont été endommagées, voire arrachées, sous la puissance des rafales. Aucun blessé n’a été recensé à ce stade.
🌪️⚠️ [POSSIBLE TORNADE EN NORMANDIE AUJOURD'HUI ?] 🌪️⚠️— ☀️ Normandie Météo (@NormandieMeteo) September 30, 2026
D’après une vidéo filmée par un témoin, une possible tornade aurait touché le secteur de Tourville-la-Rivière (76) cet après-midi vers 17h00 au passage d'une cellule orageuse.
Le phénomène aurait notamment provoqué des… pic.twitter.com/2vMMEy0B16
Trente et un sapeurs-pompiers mobilisés
Quinze engins et 31 sapeurs-pompiers sont engagés, dont une équipe spécialisée en sauvetage, appui et recherche (USAR). Le dispositif est placé sous le commandement d’un chef de colonne.
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) a également été activé au niveau 1 pour gérer cet événement. Le bilan reste provisoire, dans l’attente de la poursuite des reconnaissances, toujours en cours à 2O heures.
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) a également été activé au niveau 1 pour gérer cet événement. Le bilan reste provisoire, dans l’attente de la poursuite des reconnaissances, toujours en cours à 2O heures.
🌪️ Vidéo d’un phénomène tourbillonnaire qui a frappé Tourville-la-Rivière en fin de journée.— Météo76 (@meteo_76) September 30, 2026
Crédit : Marley IIian Pressyl pic.twitter.com/Hg1WF1GAoS