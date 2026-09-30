Une « mini-tornade » à Oissel en Seine-Maritime : une centaine d’habitations concernées

Une centaine d’habitations sont concernées après le passage d’un phénomène décrit comme une « mini-tornade », ce mercredi 30 septembre, vers 17 h 30. Les communes d’Oissel et de Tourville-la-Rivère, près de Rouen, ont été principalement touchées, selon les premiers éléments communiqués.par le service départtemental d'incendie et de secours (Sdis76).



L’évaluation des dégâts est toujours en cours. Les sapeurs-pompiers, les services de la mairie d'Oissel et Enedis sont mobilisés sur place, ainsi que les polices municipale et nationale.



Les toitures d’une centaine d’habitations ont été endommagées, voire arrachées, sous la puissance des rafales. Aucun blessé n’a été recensé à ce stade.