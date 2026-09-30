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Tags : mini-tornade, Oissel, Seine-Maritime


Une « mini-tornade » à Oissel en Seine-Maritime : une centaine d’habitations concernées


Un violent phénomène venteux a touché Oissel, en Seine-Maritime, ce mercredi en fin d’après-midi. Aucun blessé n’est recensé à ce stade.


Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 21:29


Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers et quinze engins de secours - Illustration © Adobe Stock
Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers et quinze engins de secours - Illustration © Adobe Stock
Une centaine d’habitations sont concernées après le passage d’un phénomène décrit comme une « mini-tornade », ce mercredi 30 septembre, vers 17 h 30. Les communes d’Oissel et de Tourville-la-Rivère, près de Rouen, ont été principalement touchées, selon les premiers éléments communiqués.par le service départtemental d'incendie et de secours (Sdis76).

L’évaluation des dégâts est toujours en cours. Les sapeurs-pompiers, les services de la mairie d'Oissel et Enedis sont mobilisés sur place, ainsi que les polices municipale et nationale.

Les toitures d’une centaine d’habitations ont été endommagées, voire arrachées, sous la puissance des rafales.  Aucun blessé n’a été recensé à ce stade.


Trente et un sapeurs-pompiers mobilisés

Quinze engins et 31 sapeurs-pompiers sont engagés, dont une équipe spécialisée en sauvetage, appui et recherche (USAR). Le dispositif est placé sous le commandement d’un chef de colonne.

Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) a également été activé au niveau 1 pour gérer cet événement. Le bilan reste provisoire, dans l’attente de la poursuite des reconnaissances, toujours en cours à 2O heures.
 



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