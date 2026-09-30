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Tags : faits divers, Le Havre


Au Havre, un homme alcoolisé reconnaît avoir dégradé la voiture de son ex-compagne


Un homme de 38 ans a été placé en garde à vue mardi soir au Havre, en Seine-Maritime. Il a reconnu avoir endommagé la voiture de son ancienne compagne.


Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 12:42


Le mis en cause a été interpellé par un équipage de la briagde anticriminalité - Illustration
Le mis en cause a été interpellé par un équipage de la briagde anticriminalité - Illustration
Le pare-brise était fissuré et la lunette arrière brisée. C’est dans cet état que les policiers de la brigade anticriminalité  (Bac) ont découvert une voiture, passage Dubois, au Havre, hier mardi 29 septembre.

Les fonctionnaires étaient intervenus vers 22 h 20 dans le secteur de la rue Gustave-Nicolle, après le signalement par un témoin d’un individu en train de dégrader des véhicules.

Interpellé peu après rue Lamartine

Le suspect, un homme de 38 ans, a été interpellé peu après rue Lamartine. Blessé aux mains, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,45 mg par litre d’air expiré, soit près de trois grammes par litre de sang. 

Il a reconnu avoir dégradé la voiture de son ex-compagne avant d’être placé en garde à vue.
 

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