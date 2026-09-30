Au Havre, un homme alcoolisé reconnaît avoir dégradé la voiture de son ex-compagne

Le pare-brise était fissuré et la lunette arrière brisée. C’est dans cet état que les policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont découvert une voiture, passage Dubois, au Havre, hier mardi 29 septembre.



Les fonctionnaires étaient intervenus vers 22 h 20 dans le secteur de la rue Gustave-Nicolle, après le signalement par un témoin d’un individu en train de dégrader des véhicules.