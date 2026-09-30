« Mini-tornade » à Oissel : 35 habitations endommagées et huit personnes relogées

Dans un communiqué, la mairie d’Oissel précise que le phénomène a traversé le quai de Rouen, la zone du Buisson ainsi que les cités Leverdier et des Gaures. Le Plan communal de sauvegarde a été déclenché et une vingtaine d’agents municipaux ont participé au dégagement des routes, à la sécurisation des espaces publics et à l’accompagnement des secours. Tous les accès sont désormais dégagés.



Enedis est intervenu pour rétablir le courant dans les 81 habitations privées d’électricité, selon la municipalité. Au dernier point du SDIS 76, à 22 h 20, 31 logements restaient concernés, avec une remise en service en cours. Les contrôles de GRDF n’ont révélé, à ce stade, aucun dommage sur le réseau de gaz.



Attention au démarchage de couvreurs



Des patrouilles des forces de l’ordre sont prévues durant la nuit pour sécuriser les secteurs touchés, notamment les locaux inhabités. La mairie appelle à la prudence près des bâtiments endommagés, des toitures fragilisées et des matériaux au sol.



Elle souligne qu’aucune entreprise de couverture n’a été mandatée par la commune pour intervenir chez les particuliers et invite les habitants à se méfier des personnes ou entreprises proposant spontanément leurs services.

