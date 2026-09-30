« Mini-tornade » à Oissel : 35 habitations endommagées et huit personnes relogées

D’importants moyens de moyens ont été déployés. Aucun blessé n’est à déplorer - photo ville d’Oissel/Facebook
Trente-cinq habitations endommagées sur les 96 inspectées par les sapeurs-pompiers : c’est le bilan du phénomène décrit comme une « mini-tornade » qui a principalement frappé Oissel, en Seine-Maritime, mercredi 30 septembre, vers 17 h 30. Dans son dernier point communiqué à 22 h 20, le SDIS 76 annonce la fin de son intervention.
Les dommages, d’importance variable, concernent essentiellement les toitures. Aucun désordre structurel n’a été constaté sur l’ensemble des habitations inspectées. Huit personnes se sont toutefois relogées par leurs propres moyens, par mesure de précaution.
Les dommages, d’importance variable, concernent essentiellement les toitures. Aucun désordre structurel n’a été constaté sur l’ensemble des habitations inspectées. Huit personnes se sont toutefois relogées par leurs propres moyens, par mesure de précaution.
Une entreprise lourdement touchée
Une entreprise a également été lourdement impactée. Les secours n’ont pas pu mesurer précisément l’étendue des dégâts, faute de représentant sur place.
Au moment du dernier bilan, 31 habitations étaient privées d’électricité. Leur remise en service était en cours, avec la mobilisation d’Enedis.
Au moment du dernier bilan, 31 habitations étaient privées d’électricité. Leur remise en service était en cours, avec la mobilisation d’Enedis.
Quinze engins et 31 sapeurs-pompiers engagés
L’intervention a mobilisé quinze engins et 31 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage, appui et recherche (USAR), sous le commandement d’un chef de colonne. Les services municipaux, les polices municipale et nationale ainsi qu’Enedis étaient également présents.
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) avait été activé au niveau 1 pour gérer cet événement. Le premier bilan évoquait une centaine d’habitations concernées, avant les reconnaissances qui ont permis de préciser l’ampleur des dégâts.
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) avait été activé au niveau 1 pour gérer cet événement. Le premier bilan évoquait une centaine d’habitations concernées, avant les reconnaissances qui ont permis de préciser l’ampleur des dégâts.
Oissel active son plan de sauvegarde et appelle à la vigilance
Dans un communiqué, la mairie d’Oissel précise que le phénomène a traversé le quai de Rouen, la zone du Buisson ainsi que les cités Leverdier et des Gaures. Le Plan communal de sauvegarde a été déclenché et une vingtaine d’agents municipaux ont participé au dégagement des routes, à la sécurisation des espaces publics et à l’accompagnement des secours. Tous les accès sont désormais dégagés.
Enedis est intervenu pour rétablir le courant dans les 81 habitations privées d’électricité, selon la municipalité. Au dernier point du SDIS 76, à 22 h 20, 31 logements restaient concernés, avec une remise en service en cours. Les contrôles de GRDF n’ont révélé, à ce stade, aucun dommage sur le réseau de gaz.
Attention au démarchage de couvreurs
Des patrouilles des forces de l’ordre sont prévues durant la nuit pour sécuriser les secteurs touchés, notamment les locaux inhabités. La mairie appelle à la prudence près des bâtiments endommagés, des toitures fragilisées et des matériaux au sol.
Elle souligne qu’aucune entreprise de couverture n’a été mandatée par la commune pour intervenir chez les particuliers et invite les habitants à se méfier des personnes ou entreprises proposant spontanément leurs services.
Enedis est intervenu pour rétablir le courant dans les 81 habitations privées d’électricité, selon la municipalité. Au dernier point du SDIS 76, à 22 h 20, 31 logements restaient concernés, avec une remise en service en cours. Les contrôles de GRDF n’ont révélé, à ce stade, aucun dommage sur le réseau de gaz.
Attention au démarchage de couvreurs
Des patrouilles des forces de l’ordre sont prévues durant la nuit pour sécuriser les secteurs touchés, notamment les locaux inhabités. La mairie appelle à la prudence près des bâtiments endommagés, des toitures fragilisées et des matériaux au sol.
Elle souligne qu’aucune entreprise de couverture n’a été mandatée par la commune pour intervenir chez les particuliers et invite les habitants à se méfier des personnes ou entreprises proposant spontanément leurs services.