Deux hommes soupçonnés d'avoir incendié une voiture interpellés au Havre

Une épaisse fumée noire et des flammes s’échappaient d’un parking du cours de la République, au Havre (Seine-Maritime), à l’arrivée des policiers de la brigade anticriminalité. Les forces de l'ordre ont été appelées cette nuit de mercredi 7 octobre, vers 2h40, pour deux individus qui venaient de dégrader un véhicule avant d’y mettre le feu.



À proximité de l’incendie, les fonctionnaires ont repéré deux hommes correspondant au signalement. Le premier, âgé de 18 ans, a été interpellé sur place.