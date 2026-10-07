Deux hommes soupçonnés d'avoir incendié une voiture interpellés au Havre

Le plus âgé a tenté de s'enfuir sur une trottinette avant d'être intercepté par la police - Illiustration © Adobe Stock
Une épaisse fumée noire et des flammes s’échappaient d’un parking du cours de la République, au Havre (Seine-Maritime), à l’arrivée des policiers de la brigade anticriminalité. Les forces de l'ordre ont été appelées cette nuit de mercredi 7 octobre, vers 2h40, pour deux individus qui venaient de dégrader un véhicule avant d’y mettre le feu.
À proximité de l’incendie, les fonctionnaires ont repéré deux hommes correspondant au signalement. Le premier, âgé de 18 ans, a été interpellé sur place.
À proximité de l’incendie, les fonctionnaires ont repéré deux hommes correspondant au signalement. Le premier, âgé de 18 ans, a été interpellé sur place.
Il s'enfuit à trottinette
L’autre homme a pris la fuite sur une trottinette électrique en direction de la rue Dumé-d’Aplemont. Les policiers l’ont suivi et ont réussi à l’intercepter.
Âgé de 26 ans, il était porteur d’une bombe lacrymogène, découverte lors de la palpation de sécurité. Les deux suspects ont été placés en garde à vue.
Âgé de 26 ans, il était porteur d’une bombe lacrymogène, découverte lors de la palpation de sécurité. Les deux suspects ont été placés en garde à vue.