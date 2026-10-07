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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Deux hommes soupçonnés d'avoir incendié une voiture interpellés au Havre


Deux hommes de 18 et 26 ans ont été placés en garde à vue après l’incendie d’un véhicule, dans la nuit de mardi à mercredi au Havre. L’un d’eux a tenté de s'enfuir sur une trottinette électrique.


Publié le Mercredi 7 Octobre 2026 à 15:02


Le plus âgé a tenté de s'enfuir sur une trottinette avant d'être intercepté par la police - Illiustration © Adobe Stock
Le plus âgé a tenté de s'enfuir sur une trottinette avant d'être intercepté par la police - Illiustration © Adobe Stock
Une épaisse fumée noire et des flammes s’échappaient d’un parking du cours de la République, au Havre (Seine-Maritime), à l’arrivée des policiers de la brigade anticriminalité. Les forces de l'ordre ont été appelées cette nuit de mercredi 7 octobre, vers 2h40, pour deux individus qui venaient de dégrader un véhicule avant d’y mettre le feu.

À proximité de l’incendie, les fonctionnaires ont repéré deux hommes correspondant au signalement. Le premier, âgé de 18 ans, a été interpellé sur place.

Il s'enfuit à trottinette

L’autre homme a pris la fuite sur une trottinette électrique en direction de la rue Dumé-d’Aplemont. Les policiers l’ont suivi et ont réussi à l’intercepter.

Âgé de 26 ans, il était porteur d’une bombe lacrymogène, découverte lors de la palpation de sécurité. Les deux suspects ont été placés en garde à vue.


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