La N175 coupée vers Rennes après la perte de chargement d’un poids lourd

La perte de chargement d’un poids lourd entraîne ce vendredi soir la fermeture de la N175 dans le sens Caen-Rennes. La coupure se situe au niveau de la bretelle de l’échangeur n°34, en direction de Saint-Brieuc, Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel et de Pontorson.



Les véhicules sont contraints de quitter l’axe à l’échangeur n°33 « Alençon-Ducey ». Une déviation est mise en place par la D976 et la route des Quatre-Vents.