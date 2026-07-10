Canicule et risque d’incendie dans l’Eure : les travaux agricoles et forestiers restreints

Des restrictions sont imposées aux agriculteurs durant ces fortes chaleurs face au risque d’incendie
La chaleur persistante et la sécheresse de la végétation font craindre une multiplication rapide des incendies dans l’Eure. Placé en vigilance orange canicule depuis mercredi 8 juillet à midi, le département doit encore connaître des températures élevées au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine.
Dans ce contexte, le préfet de l’Eure a pris plusieurs arrêtés destinés à réduire les risques de départ de feu. Les restrictions concernent principalement les activités agricoles et forestières, alors que le niveau de danger doit atteindre samedi des seuils « très sévères à extrêmes » dans une grande partie du département.
Dans ce contexte, le préfet de l’Eure a pris plusieurs arrêtés destinés à réduire les risques de départ de feu. Les restrictions concernent principalement les activités agricoles et forestières, alors que le niveau de danger doit atteindre samedi des seuils « très sévères à extrêmes » dans une grande partie du département.
Pas de travaux agricoles entre midi et 20 heures
Les travaux agricoles seront interdits entre 12 heures et 20 heures les samedi 11 et dimanche 12 juillet. Cette mesure ne s’appliquera toutefois pas à 125 communes situées dans l’est de l’Eure, où le risque demeure classé au niveau sévère.
Les moissons de colza et les opérations d’arrachage du lin resteront également autorisées, ces cultures étant considérées comme moins sensibles aux départs d’incendie.
Les travaux forestiers seront, de leur côté, interdits entre midi et 20 heures dans l’ensemble du département jusqu’au mercredi 15 juillet inclus.
Les moissons de colza et les opérations d’arrachage du lin resteront également autorisées, ces cultures étant considérées comme moins sensibles aux départs d’incendie.
Les travaux forestiers seront, de leur côté, interdits entre midi et 20 heures dans l’ensemble du département jusqu’au mercredi 15 juillet inclus.
Un accueil d’urgence ouvert à Évreux
La préfecture a également décidé d’ouvrir dès ce vendredi soir la Maison d’accueil et de lutte contre les addictions (MALA), à Évreux. L’établissement pourra recevoir, après orientation par le 115, les personnes vulnérables ne disposant pas d’hébergement.
Les maires ont par ailleurs été invités à identifier des lieux frais ou climatisés accessibles aux habitants : églises, piscines, patinoires, cinémas ou commerces. Une liste d’établissements sociaux et médico-sociaux disposant d’une pièce rafraîchie a également été transmise aux centres communaux d’action sociale. Il est recommandé de les contacter avant de se déplacer.
Les maires ont par ailleurs été invités à identifier des lieux frais ou climatisés accessibles aux habitants : églises, piscines, patinoires, cinémas ou commerces. Une liste d’établissements sociaux et médico-sociaux disposant d’une pièce rafraîchie a également été transmise aux centres communaux d’action sociale. Il est recommandé de les contacter avant de se déplacer.