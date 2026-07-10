Canicule et risque d’incendie dans l’Eure : les travaux agricoles et forestiers restreints

La chaleur persistante et la sécheresse de la végétation font craindre une multiplication rapide des incendies dans l’Eure. Placé en vigilance orange canicule depuis mercredi 8 juillet à midi, le département doit encore connaître des températures élevées au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine.



Dans ce contexte, le préfet de l’Eure a pris plusieurs arrêtés destinés à réduire les risques de départ de feu. Les restrictions concernent principalement les activités agricoles et forestières, alors que le niveau de danger doit atteindre samedi des seuils « très sévères à extrêmes » dans une grande partie du département.