Départs en vacances : 93 km de bouchons dans l’Ouest, l’A13 ralentie en Normandie


Classée rouge par Bison Futé, la journée de ce samedi 18 juillet tient ses promesses sur les routes. À la mi-journée, les difficultés continuent de progresser dans l’Ouest, avec 93 kilomètres de bouchons cumulés.



Samedi 18 Juillet 2026 - 12:38


Départs en vacances : 93 km de bouchons dans l’Ouest, l’A13 ralentie en Normandie
La circulation s’est nettement chargée autour des agglomérations du grand ouest et sur les principaux axes menant vers la façade atlantique. La tendance reste à la hausse dans le sens des départs, notamment sur les autoroutes A10, A11 et A13.

En Normandie, des ralentissements sont signalés sur l’A13 à Mondeville, près de Caen, dans le sens Paris-province. En Seine-Maritime, le trafic est également perturbé à hauteur de La Londe, cette fois en direction de Paris.

​Rennes, Nantes, Angers et Vannes sous pression

Les principales difficultés recensées dans la zone Ouest :

* Calvados : ralentissement sur l’A13 à hauteur de Mondeville, dans le sens Paris-province ;
* Côtes-d’Armor : bouchons sur la N12 à hauteur de Saint-Brieuc, dans le sens Brest-Rennes ;
* Ille-et-Vilaine : circulation difficile sur la rocade de Rennes et sur son accès par la RN12 ;
* Indre-et-Loire : ralentissements sur l’A10 à Maillé et Sorigny, dans le sens Paris-Bordeaux ;
* Loire-Atlantique : bouchons sur le périphérique de Nantes, sur les N844, N165, A844 et A83, dans les deux sens ;
* Maine-et-Loire : trafic ralenti sur l’A11 à Angers, dans le sens Paris-Nantes ;
* Morbihan : difficultés sur la N165 à Lorient et Lanester vers Nantes, ainsi qu’à Vannes en direction de Brest ;
* Seine-Maritime : bouchons et ralentissements sur l’A13 à La Londe, dans le sens province-Paris.
 

Les automobilistes sont invités à respecter les distances de sécurité et à prévoir une pause au minimum toutes les deux heures. Une vigilance particulière est également demandée à l’approche des agents des routes intervenant sur les chaussées.



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