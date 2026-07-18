Départs en vacances : 93 km de bouchons dans l’Ouest, l’A13 ralentie en Normandie

Les principales difficultés recensées dans la zone Ouest :



* Calvados : ralentissement sur l’A13 à hauteur de Mondeville, dans le sens Paris-province ;

* Côtes-d’Armor : bouchons sur la N12 à hauteur de Saint-Brieuc, dans le sens Brest-Rennes ;

* Ille-et-Vilaine : circulation difficile sur la rocade de Rennes et sur son accès par la RN12 ;

* Indre-et-Loire : ralentissements sur l’A10 à Maillé et Sorigny, dans le sens Paris-Bordeaux ;

* Loire-Atlantique : bouchons sur le périphérique de Nantes, sur les N844, N165, A844 et A83, dans les deux sens ;

* Maine-et-Loire : trafic ralenti sur l’A11 à Angers, dans le sens Paris-Nantes ;

* Morbihan : difficultés sur la N165 à Lorient et Lanester vers Nantes, ainsi qu’à Vannes en direction de Brest ;

* Seine-Maritime : bouchons et ralentissements sur l’A13 à La Londe, dans le sens province-Paris.

