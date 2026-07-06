Décès du sculpteur Daniel Druet : le Château de Vascoeuil (Eure) perd un ami et un immense artiste

Le sculpteur Daniel Druet, double Grand Prix de Rome et figure majeure de la sculpture contemporaine, est décédé. Très attaché au Château de Vascoeuil, où plusieurs de ses œuvres sont exposées en permanence, l’artiste laisse une empreinte durable dans ce haut lieu culturel de l’Eure.