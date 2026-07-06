Décès du sculpteur Daniel Druet : le Château de Vascoeuil (Eure) perd un ami et un immense artiste

« Daniel Druet était bien plus qu’un immense sculpteur. C’était un ami de cœur, profondément attaché à Vascoeuil, où il avait passé une partie de son enfance», témoigne Marie-Laure Papillard, directrice - Photo transmise par le château de Vascœuil
Le monde de l’art est en deuil. Daniel Druet s’est éteint à l’âge de 84 ans. Virtuose du modelage, l’artiste, né en 1941 à Perriers-sur-Andelle, avait acquis une renommée internationale grâce à ses portraits d’un réalisme saisissant. Double lauréat du Grand Prix de Rome, il avait consacré sa carrière à immortaliser de grandes figures de l’histoire et de la culture, parmi lesquelles Toulouse-Lautrec, Rodin, Picasso, le général de Gaulle, le pape Jean-Paul II ou encore François Mitterrand.
Le Château de Vascoeuil entretenait une relation privilégiée avec le sculpteur. En 2014, le domaine lui avait consacré une importante exposition intitulée « Tête à Tête », qui avait permis au public de découvrir aussi bien ses œuvres monumentales que ses créations plus personnelles, réalisées en cire, bronze, bois, plâtre ou sur papier.
Le Château de Vascoeuil entretenait une relation privilégiée avec le sculpteur. En 2014, le domaine lui avait consacré une importante exposition intitulée « Tête à Tête », qui avait permis au public de découvrir aussi bien ses œuvres monumentales que ses créations plus personnelles, réalisées en cire, bronze, bois, plâtre ou sur papier.
Un artiste profondément attaché à Vascoeuil
Daniel Druet connaissait le Château de Vascoeuil depuis son enfance, où il venait passer une partie de ses vacances. Plusieurs de ses œuvres y sont aujourd’hui conservées de façon permanente, notamment les remarquables effigies en cire de Madame Dumesnil et de Jules Michelet, ainsi qu’une représentation de l’historien à son bureau, installée dans la tour médiévale où ce dernier rédigea une partie de son Histoire de France.
Pour Marie-Laure Papillard, directrice du Château de Vascoeuil, cette disparition est celle d’un proche autant que d’un artiste d’exception.
Pour Marie-Laure Papillard, directrice du Château de Vascoeuil, cette disparition est celle d’un proche autant que d’un artiste d’exception.
« Daniel Druet était bien plus qu’un immense sculpteur. C’était un ami de cœur, profondément attaché à Vascoeuil, où il avait passé une partie de son enfance. Son œuvre continuera de faire vibrer les murs du château et de transmettre son regard unique sur les grandes figures de notre histoire. Nous perdons un collaborateur précieux, mais son héritage artistique demeurera vivant ici, auprès de tous ceux qui viendront découvrir ses créations ».
Les obsèques de Daniel Druet seront célébrées jeudi 9 juillet à 14 h 30, en l’église de Perriers-sur-Andelle, sa commune d’origine.
À l’issue de la cérémonie, un verre du souvenir sera proposé au Château de Vascoeuil, afin de rendre un dernier hommage à celui qui aura marqué l’histoire du lieu autant que celle de la sculpture française.
À l’issue de la cérémonie, un verre du souvenir sera proposé au Château de Vascoeuil, afin de rendre un dernier hommage à celui qui aura marqué l’histoire du lieu autant que celle de la sculpture française.