Accident sur l’A13 à Incarville : trois voitures impliquées, circulation très difficile vers la Normandie

La circulation est particulièrement perturbée dans le secteur d'Incarville - Capture d'écran Google Maps
Un accident impliquant trois voitures s’est produit sur l’autoroute A13, dans le sens Paris vers Cherbourg, à hauteur d’Incarville, dans l’Eure. L’accident est signalé au PR 99+607, dans un secteur déjà sensible à l’approche de l’échangeur avec la RN154.
Selon Bison Futé, la circulation est particulièrement difficile dans cette zone, avec de forts ralentissements visibles autour de l’embranchement A13/RN154. Une voie est concernée par l’accident.
Selon Bison Futé, la circulation est particulièrement difficile dans cette zone, avec de forts ralentissements visibles autour de l’embranchement A13/RN154. Une voie est concernée par l’accident.
Les secours sur place
Les sapeurs-pompiers sont engagés sur l’intervention. Le centre opérationnel confirme la présence d’au moins un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, sans pouvoir communiquer pour l’heure de bilan précis sur d’éventuels blessés.
Les automobilistes circulant en direction de la Normandie sont invités à redoubler de prudence et, si possible, à anticiper un allongement du temps de parcours dans ce secteur.
Les automobilistes circulant en direction de la Normandie sont invités à redoubler de prudence et, si possible, à anticiper un allongement du temps de parcours dans ce secteur.