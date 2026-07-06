Accident sur l’A13 à Incarville : trois voitures impliquées, circulation très difficile vers la Normandie

Les sapeurs-pompiers sont engagés sur l’intervention. Le centre opérationnel confirme la présence d’au moins un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, sans pouvoir communiquer pour l’heure de bilan précis sur d’éventuels blessés.



Les automobilistes circulant en direction de la Normandie sont invités à redoubler de prudence et, si possible, à anticiper un allongement du temps de parcours dans ce secteur.