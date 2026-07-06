Dans l’Eure, les pompiers enchaînent les feux de culture et de végétation

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été confrontés depuis ce midi à plusieurs feux de culture et de végétation - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont connu un lundi après-midi particulièrement chargé, avec une série de feux de culture, de végétation et de bois dans plusieurs communes du département.
L’intervention la plus importante s’est déroulée à Nojeon-en-Vexin, où 21 hectares de culture sur pied ont été ravagés par les flammes en milieu d’après-midi, vers 15h40. Une vingtaine de soldats du feu ont été mobilisés pour maîtriser et circonscrire l’incendie. En fin de journée, ils étaient encore sur place pour procéder aux opérations de noyage.
L’intervention la plus importante s’est déroulée à Nojeon-en-Vexin, où 21 hectares de culture sur pied ont été ravagés par les flammes en milieu d’après-midi, vers 15h40. Une vingtaine de soldats du feu ont été mobilisés pour maîtriser et circonscrire l’incendie. En fin de journée, ils étaient encore sur place pour procéder aux opérations de noyage.
Plusieurs hectares brûlés dans l’après-midi
Plus tôt dans la journée, vers midi, onze sapeurs-pompiers étaient déjà engagés à Heudebouville pour un feu de parcelle. Trois hectares ont été touchés avant que l’intervention ne s’achève vers 14h30.
Sur le plateau du Neubourg, à Feuguerolles, un autre feu de culture a détruit environ 3,5 hectares en début d’après-midi.
Enfin, au Fidelaire, 100 stères de bois ont pris feu. Les flammes se sont ensuite propagées à un champ voisin, détruisant environ un hectare d’herbe sèche. L’action des secours a permis de préserver une habitation ainsi qu’un bâtiment agricole de 400 m². Les sapeurs-pompiers étaient toujours engagés sur place en début de soirée.
Sur le plateau du Neubourg, à Feuguerolles, un autre feu de culture a détruit environ 3,5 hectares en début d’après-midi.
Enfin, au Fidelaire, 100 stères de bois ont pris feu. Les flammes se sont ensuite propagées à un champ voisin, détruisant environ un hectare d’herbe sèche. L’action des secours a permis de préserver une habitation ainsi qu’un bâtiment agricole de 400 m². Les sapeurs-pompiers étaient toujours engagés sur place en début de soirée.