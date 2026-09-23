De la méthamphétamine dans la vanille : les douaniers du Havre à l’origine d’une saisie de 2,4 tonnes

Un conteneur contrôlé au Havre a mis les enquêteurs sur la piste d’un laboratoire clandestin en Espagne. L’opération a abouti à treize interpellations et à une saisie présentée comme historique par les Douanes françaises.

Publié le Mercredi 23 Septembre 2026 à 18:52