De la méthamphétamine dans la vanille : les douaniers du Havre à l’origine d’une saisie de 2,4 tonnes

La cargaison venue du Mexique transportait bien de l’arôme artificiel de vanille. Mais aussi de la méthamphétamine, dissoute dans le liquide. Début juin, les douaniers du port du Havre (Seine-Maritime) ont découvert cette dissimulation en contrôlant un conteneur destiné à l’Espagne, chargé de près de 12,7 tonnes d’arôme, rapportent les Douanes françaises dans un communiqué.
Après confirmation par des analyses, les services français et espagnols ont suivi le chargement jusqu’à sa destination. Les investigations ont permis d’identifier un laboratoire clandestin où la drogue devait être extraite du liquide, purifiée puis cristallisée.
Après confirmation par des analyses, les services français et espagnols ont suivi le chargement jusqu’à sa destination. Les investigations ont permis d’identifier un laboratoire clandestin où la drogue devait être extraite du liquide, purifiée puis cristallisée.
Treize interpellations et un laboratoire démantelé
L’intervention menée le 10 juillet a permis de démanteler le site et d’interpeller treize personnes. Les enquêteurs ont saisi 2,4 tonnes de méthamphétamine, dont 1,6 tonne encore dissoute dans la vanille liquide.
La Douane décrit le laboratoire comme « l’un des plus importants laboratoires clandestins de méthamphétamine découverts en Europe ». Cette opération internationale a ainsi pris naissance dans un contrôle effectué sur les quais havrais.
La Douane décrit le laboratoire comme « l’un des plus importants laboratoires clandestins de méthamphétamine découverts en Europe ». Cette opération internationale a ainsi pris naissance dans un contrôle effectué sur les quais havrais.
► Repères — Plus de 108 tonnes de stupéfiants saisies en 2025
Les services douaniers français ont saisi 108,81 tonnes de stupéfiants en 2025, dont 31,26 tonnes de cocaïne — en hausse de 49 % par rapport à 2024 —, 67,73 tonnes de cannabis et plus de trois tonnes de drogues de synthèse. Le renseignement douanier et la coopération internationale ont également contribué à la saisie de 75,06 tonnes de stupéfiants à l’étranger, dont 64,17 tonnes de cocaïne.
Les services douaniers français ont saisi 108,81 tonnes de stupéfiants en 2025, dont 31,26 tonnes de cocaïne — en hausse de 49 % par rapport à 2024 —, 67,73 tonnes de cannabis et plus de trois tonnes de drogues de synthèse. Le renseignement douanier et la coopération internationale ont également contribué à la saisie de 75,06 tonnes de stupéfiants à l’étranger, dont 64,17 tonnes de cocaïne.
En Polynésie, de la drogue jusque dans la couche d’un bébé
Dans le même communiqué, les Douanes françaises relatent deux autres saisies réalisées les 12 et 13 septembre à l’aéroport de Faa’a, en Polynésie française, où la méthamphétamine est communément appelée « Ice ».
Lors du contrôle de passagers arrivant de Los Angeles, les agents ont découvert 146 grammes de drogue, conditionnés dans des préservatifs et dissimulés dans une surcouche portée par un bébé d’un an. Selon la Douane, les produits n’étaient pas directement au contact de sa peau. Des examens hospitaliers ont ensuite révélé que les deux parents avaient également ingéré des ovules contenant, au total, 602 grammes de méthamphétamine. Maintenus en détention dans l’attente de leur jugement prévu le 22 octobre, ils ont vu les deux enfants confiés à leur entourage familial.
Le lendemain, un passager américain arrivant de San Francisco a été contrôlé avec 4,13 kilos de méthamphétamine cachés dans une housse de tapis. Jugé le 17 septembre, il a été condamné à sept ans de prison et à une amende douanière de 300 millions de francs pacifiques, soit environ 2,5 millions d’euros, indique le communiqué.
Lors du contrôle de passagers arrivant de Los Angeles, les agents ont découvert 146 grammes de drogue, conditionnés dans des préservatifs et dissimulés dans une surcouche portée par un bébé d’un an. Selon la Douane, les produits n’étaient pas directement au contact de sa peau. Des examens hospitaliers ont ensuite révélé que les deux parents avaient également ingéré des ovules contenant, au total, 602 grammes de méthamphétamine. Maintenus en détention dans l’attente de leur jugement prévu le 22 octobre, ils ont vu les deux enfants confiés à leur entourage familial.
Le lendemain, un passager américain arrivant de San Francisco a été contrôlé avec 4,13 kilos de méthamphétamine cachés dans une housse de tapis. Jugé le 17 septembre, il a été condamné à sept ans de prison et à une amende douanière de 300 millions de francs pacifiques, soit environ 2,5 millions d’euros, indique le communiqué.
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