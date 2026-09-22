Caudebec-lès-Elbeuf : une voiture dans le fossé, deux personnes âgées blessées

Les deux personnes blessées ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées vers l'hôpital le plus proche - Illustration © Adobe Stock
Une voiture avec deux personnes âgées à bord a terminé sa course dans un fossé sur la D921, à Caudebec-lès-Elbeuf. Les sapeurs-pompiers ont été appelés ce mardi peu avant 18 heures pour cet accident impliquant un seul véhicule.
Dix pompiers et quatre engins ont été mobilisés. Les secours ont sécurisé les lieux par un balisage, puis procédé à l’extraction des deux occupants. La police était également présente.
Dix pompiers et quatre engins ont été mobilisés. Les secours ont sécurisé les lieux par un balisage, puis procédé à l’extraction des deux occupants. La police était également présente.
Les deux occupants transportés à l’hôpital
L’homme de 86 ans et la femme de 79 ans, tous deux légèrement blessés selon le bilan des secours, ont été pris en charge et transportés vers un centre hospitalier. Les circonstances de la sortie de route n’ont pas été précisées.