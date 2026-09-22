Caudebec-lès-Elbeuf : une voiture dans le fossé, deux personnes âgées blessées

Une voiture avec deux personnes âgées à bord a terminé sa course dans un fossé sur la D921, à Caudebec-lès-Elbeuf. Les sapeurs-pompiers ont été appelés ce mardi peu avant 18 heures pour cet accident impliquant un seul véhicule.



Dix pompiers et quatre engins ont été mobilisés. Les secours ont sécurisé les lieux par un balisage, puis procédé à l’extraction des deux occupants. La police était également présente.