Collision entre deux motos à Rougemontier (Eure) : un mort et un blessé grave

Les sapeurs-pompiers de Routot et de Pont-Audemer ainsi que le SMUR de Pont-Aduemer sont inbtervenus sur les lieux de la collision - Illustration © Adobe Stock
Un homme de 19 ans a trouvé la mort dans un accident de la circiulation dans la soirée d'hier, mercredi 23 septembre, dans l'Eure.
Le drame s'est produit un peu avant 20h41, heure à laquelle les secours ont été appelés à se rendre sur la route départementale 144 à Rougemontier. Une moto de 50 cm3 et une autre de plus forte cylindrée s'étaient percutées au niveau de l'intersection avec la D94 (route de Routot).
Le drame s'est produit un peu avant 20h41, heure à laquelle les secours ont été appelés à se rendre sur la route départementale 144 à Rougemontier. Une moto de 50 cm3 et une autre de plus forte cylindrée s'étaient percutées au niveau de l'intersection avec la D94 (route de Routot).
L'une des victimes décédée sur place
A leur arrivée, les dix sapeurs-pompiers venus des casernes de Routot et de Pont-Audemer, ont pris en charge les deux victimes blessées sérieusement. Celui qui conduisait la 50 cm3, un adolescent de 16 ans, était en urgence absolue. Il a été transporté par la route vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime).
En revanche, malgré les soins prodigués, le conducteur de l'autre moto, un homme âgé de 19 ans, a été déclaré décédé sur place par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Pont-Audemer.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée d'établir les circonstances exactes de la collision.
En revanche, malgré les soins prodigués, le conducteur de l'autre moto, un homme âgé de 19 ans, a été déclaré décédé sur place par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Pont-Audemer.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée d'établir les circonstances exactes de la collision.