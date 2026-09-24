Collision entre deux motos à Rougemontier (Eure) : un mort et un blessé grave

A leur arrivée, les dix sapeurs-pompiers venus des casernes de Routot et de Pont-Audemer, ont pris en charge les deux victimes blessées sérieusement. Celui qui conduisait la 50 cm3, un adolescent de 16 ans, était en urgence absolue. Il a été transporté par la route vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime).



En revanche, malgré les soins prodigués, le conducteur de l'autre moto, un homme âgé de 19 ans, a été déclaré décédé sur place par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Pont-Audemer.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée d'établir les circonstances exactes de la collision.