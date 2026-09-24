 

Collision entre deux motos à Rougemontier (Eure) : un mort et un blessé grave


La RD144 a été le théâtre d'un drame de la route hier soir, au niveau de Rougemontier, près de Bourg-Achard (Eure). Un jeune motard a perdu la vie, tandis que le conducteur d'un autre deux-roues a été blessé grièvement.


Publié le Jeudi 24 Septembre 2026 à 10:06


Les sapeurs-pompiers de Routot et de Pont-Audemer ainsi que le SMUR de Pont-Aduemer sont inbtervenus sur les lieux de la collision - Illustration © Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Routot et de Pont-Audemer ainsi que le SMUR de Pont-Aduemer sont inbtervenus sur les lieux de la collision - Illustration © Adobe Stock
Un homme de 19 ans a trouvé la mort dans un accident de la circiulation dans la soirée d'hier, mercredi 23 septembre, dans l'Eure.

Le drame s'est produit un peu avant 20h41, heure à laquelle les secours ont été appelés à se rendre sur la route départementale 144 à  Rougemontier. Une moto de 50 cm3 et une autre de plus forte cylindrée s'étaient percutées au niveau de l'intersection avec la D94 (route de Routot).

L'une des victimes décédée sur place

A  leur arrivée, les dix sapeurs-pompiers venus des casernes de Routot et de Pont-Audemer, ont pris en charge les deux victimes blessées sérieusement. Celui qui conduisait la 50 cm3, un adolescent de 16 ans, était en urgence absolue. Il a été transporté par la route vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime).

En revanche, malgré les soins prodigués, le conducteur de l'autre moto, un homme âgé de 19 ans, a été déclaré décédé sur place par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Pont-Audemer.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée d'établir les circonstances exactes de la collision. 



Tags : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers, Rougemontiers

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