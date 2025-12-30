Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

« Le gagnant est un client régulier, présent tous les week-ends », se réjouissent Mr et Mme Breton, les propriétaires de l’établissement où le pari gagnant a été joué. « Avec ma femme, nous sommes propriétaires du Sulky depuis bientôt 21 ans.- Illustration
Ce gain propulse le parieur dans le cercle très fermé des « grands gagnants » PMU®, catégorie réservée aux gains supérieurs à 100 000 €. Depuis le début de l’année 2025, ils sont 190 en France. Dans le département de la Manche, il s’agit du deuxième grand gagnant de l’année, après un premier jackpot remporté au printemps.
« Il pensait avoir gagné 88 000 €… »
Propriétaires du Sulky depuis près de 21 ans, M. et Mme Breton ont eux-mêmes été surpris par l’ampleur du gain. « Le gagnant est un client régulier, présent tous les week-ends. Le lendemain de la course, il est venu avec son ticket en pensant avoir gagné 88 000 €. Quand j’ai passé le ticket dans la machine et que je lui ai annoncé 216 284 €, il est resté sous le choc », raconte le gérant.
L’émotion a rapidement laissé place à la joie. « Il était très heureux et m’a confié qu’il allait pouvoir faire plaisir à sa famille. En cette fin d’année, cela ne pouvait pas mieux tomber », poursuivent les exploitants, qui ont affiché un chèque factice sur la devanture du bar pour partager la bonne nouvelle avec les habitués.
« Jamais deux sans trois ! »
Ce n’est pas la première fois que l’établissement connaît un tel succès. « Le dernier gain supérieur à 100 000 € remontait à 2010, avec 130 000 € remportés ici. Depuis, il y a eu des gains, mais jamais aussi élevés », rappellent-ils, déjà tournés vers l’avenir : « Comme dit le dicton : jamais deux sans trois ! »
⸻
📊 Les précédents grands gagnants dans la Manche
• 117 816 € en janvier 2024 à Lessay
• 100 649 € en août 2024 à Granville
• 112 982 € en avril 2025 à Saint-Hilaire-du-Harcouët
