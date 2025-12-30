Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+

À Brécey, dans la Manche, la chance a souri à un habitué des lieux. Dimanche 21 décembre, un client du bar-café-brasserie Le Sulky a remporté 216 284 € en jouant au PMU sur le Quinté+. Le ticket gagnant a été validé dans l’établissement, situé au cœur de la commune.