A Saint-Jacques-d’Aliermont, un herbage de deux hectares en proie aux flammes

Les sapeurs-pompiers ont été engagés vers 13 h 40 pour un feu d’herbes en bordure de de la rue d’Orival, à Saint-Jacques-d'Aliermont À leur arrivée, les flammes se propageaient sur une parcelle d’une superficie totale de cinq hectares.



Dix-sept pompiers, avec six engins, ont procédé aux reconnaissances avant de stopper la progression du sinistre et d’éteindre les foyers.