A Saint-Jacques-d’Aliermont, un herbage de deux hectares en proie aux flammes

Les sapeurs-pompiers ont été engagés vers 13 h 40 pour un feu d’herbes en bordure de de la rue d’Orival, à Saint-Jacques-d'Aliermont À leur arrivée, les flammes se propageaient sur une parcelle d’une superficie totale de cinq hectares.
Dix-sept pompiers, avec six engins, ont procédé aux reconnaissances avant de stopper la progression du sinistre et d’éteindre les foyers.
Dix-sept pompiers, avec six engins, ont procédé aux reconnaissances avant de stopper la progression du sinistre et d’éteindre les foyers.
La propagation stoppée
Deux hectares d’herbage ont finalement été détruits. Les trois autres hectares de la parcelle ont pu être préservés.
La gendarmerie et des représentants de la mairie étaient également présents sur les lieux.
La gendarmerie et des représentants de la mairie étaient également présents sur les lieux.
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