Dans l’Eure, 75 % des sapeurs-pompiers professionnels en grève

A SAVOIR -- Ce que réclame l’intersyndicale

Dans son préavis de grève déposé le 28 août 2026, l’intersyndicale des sapeurs-pompiers demande des engagements concrets de l’État sur plusieurs points :

- un financement pérenne et ambitieux des services d’incendie et de secours ;

- le recentrage des missions sur le secours et les soins d’urgence ;

- le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels pour répondre à l’augmentation des interventions ;

- une meilleure protection de la santé et de la sécurité des personnels, notamment face à l’exposition aux fumées toxiques et cancérogènes ;

- la prévention de l’usure physique et psychologique ainsi qu’une meilleure prise en compte de la pénibilité ;

- la reconnaissance des métiers administratifs, techniques et spécialisés indispensables au fonctionnement des services de secours.

Le préavis couvre plusieurs journées de mobilisation jusqu’au 20 octobre.