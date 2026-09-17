Yvelines. Une policière hors service déjoue une tentative de vol à l’arraché à Montesson

Une tentative de vol à l’arraché a été déjouée hier mercredi vers 16 heures dans l’enceinte du centre commercial Carrefour de Montesson (Yvelines). Une fonctionnaire de police qui n’était pas en service a repéré deux suspects dont le comportement lui a semblé bizarre.



Dans le même temps, des policiers qui surveillaient déjà les deux individus ont également constaté leur manège et sont immédiatement intervenus pour les interpeller avant qu’ils ne parviennent à s’emparer du bien convoité.