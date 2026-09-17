Yvelines. Une policière hors service déjoue une tentative de vol à l’arraché à Montesson

Une tentative de vol à l’arraché a été déjouée hier mercredi vers 16 heures dans l’enceinte du centre commercial Carrefour de Montesson (Yvelines). Une fonctionnaire de police qui n’était pas en service a repéré deux suspects dont le comportement lui a semblé bizarre.
Dans le même temps, des policiers qui surveillaient déjà les deux individus ont également constaté leur manège et sont immédiatement intervenus pour les interpeller avant qu’ils ne parviennent à s’emparer du bien convoité.
Dans le même temps, des policiers qui surveillaient déjà les deux individus ont également constaté leur manège et sont immédiatement intervenus pour les interpeller avant qu’ils ne parviennent à s’emparer du bien convoité.
La victime choquée
La femme visée n’a pas été blessée, mais elle était sous le choc. Les deux suspects sont des adolescents, dont l’un d’eux est âgé de 17 ans.
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