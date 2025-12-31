Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

Des policiers, en patrouille à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), repèrent un véhicule circulant devant eux : le bloc feu arrière droit est hors service et l’éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne fonctionne pas. Ils décident de procéder à un contrôle.



Au volant, une femme de 26 ans, seule à bord. La conductrice ne peut présenter aucun document et décline simplement son identité oralement. Les vérifications montrent que le véhicule n’est pas signalé volé. L’assurance est valable jusqu’au 28 août 2025, mais le contrôle technique n’est plus à jour, expiré depuis le 26 août 2024

