Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis


Une automobiliste de 26 ans a été arrêtée après un dépistage positif aux stupéfiants, à l’issue d’un contrôle pour un défaut d’éclairage sur son véhicule.



Mercredi 31 Décembre 2025 - 11:32


Lors du contrôle, les policiers ont saisi un sachet contenant de la résine de cannabis - Illustration DGPN
Des policiers, en patrouille à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), repèrent un véhicule circulant devant eux : le bloc feu arrière droit est hors service et l’éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne fonctionne pas. Ils décident de procéder à un contrôle.

Au volant, une femme de 26 ans, seule à bord. La conductrice ne peut présenter aucun document et décline simplement son identité oralement. Les vérifications montrent que le véhicule n’est pas signalé volé. L’assurance est valable jusqu’au 28 août 2025, mais le contrôle technique n’est plus à jour, expiré depuis le 26 août 2024


Un sachet suspect côté passager

Les policiers notifient à la conductrice les contraventions encourues pour les infractions constatées. Pendant qu’elle fouille l’habitacle à la recherche des documents demandés, l’attention d’un fonctionnaire est attirée par un sachet contenant une substance brunâtre, rangé dans un pot à tabac côté passager.

La jeune femme remet spontanément le sachet, qui s’apparente à de la résine de cannabis. Interrogée sur sa consommation, elle reconnaît avoir fumé un joint dans la matinée. Le dépistage de stupéfiants effectué dans la foulée se révèle positif au THC, tandis que le test d’alcoolémie est négatif.

Autant d'éléments qui conduisent les fonctionnaires à interpeller la conductrice. Cette dernière a été emmenée au commssariat pour être auditionnée.




