Contrôlée pour un feu défectueux à Sainte-Adresse, une conductrice testée positive au cannabis

Lors du contrôle, les policiers ont saisi un sachet contenant de la résine de cannabis - Illustration DGPN
Des policiers, en patrouille à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), repèrent un véhicule circulant devant eux : le bloc feu arrière droit est hors service et l’éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne fonctionne pas. Ils décident de procéder à un contrôle.
Au volant, une femme de 26 ans, seule à bord. La conductrice ne peut présenter aucun document et décline simplement son identité oralement. Les vérifications montrent que le véhicule n’est pas signalé volé. L’assurance est valable jusqu’au 28 août 2025, mais le contrôle technique n’est plus à jour, expiré depuis le 26 août 2024
Un sachet suspect côté passager
Les policiers notifient à la conductrice les contraventions encourues pour les infractions constatées. Pendant qu’elle fouille l’habitacle à la recherche des documents demandés, l’attention d’un fonctionnaire est attirée par un sachet contenant une substance brunâtre, rangé dans un pot à tabac côté passager.
La jeune femme remet spontanément le sachet, qui s’apparente à de la résine de cannabis. Interrogée sur sa consommation, elle reconnaît avoir fumé un joint dans la matinée. Le dépistage de stupéfiants effectué dans la foulée se révèle positif au THC, tandis que le test d’alcoolémie est négatif.
Autant d'éléments qui conduisent les fonctionnaires à interpeller la conductrice. Cette dernière a été emmenée au commssariat pour être auditionnée.
La jeune femme remet spontanément le sachet, qui s’apparente à de la résine de cannabis. Interrogée sur sa consommation, elle reconnaît avoir fumé un joint dans la matinée. Le dépistage de stupéfiants effectué dans la foulée se révèle positif au THC, tandis que le test d’alcoolémie est négatif.
Autant d'éléments qui conduisent les fonctionnaires à interpeller la conductrice. Cette dernière a été emmenée au commssariat pour être auditionnée.
Les autres infos du jour
-
Réveillon du Nouvel An : alcool, artifices, carburants… tour de vis sécuritaire en Seine-Maritime
-
Dans la Manche, un parieur du PMU empoche 216 284 € en jouant sur le Quinté+
-
Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An
-
L’ambassadeur de France au Vietnam attendu à Rouen pour une rencontre avec les étudiants