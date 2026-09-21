 

Conducteur ivre et sans permis, : il emboutit trois voitures en stationnement dans les rues d'Elbeuf


Cet homme âgé de 29 ans a été interpellé après avoir provoqué plusieurs collisions dans les rues d’Elbeuf, en Seine-Maritime. Son taux d'alcoolémie atteignait près de 1,9 g par litre de sang.


Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 14:40


Le conducteur alccolisé a été placé en cellule de dégrisement dans l'attente de pouvoir être audiotonné - Illustration © DGPN
Le conducteur alccolisé a été placé en cellule de dégrisement dans l'attente de pouvoir être audiotonné - Illustration © DGPN
Plusieurs riverains ont retenu un conducteur fortement alcoolisé en attendant l’arrivée de la police, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre. Il était environ 23 h 25 lorsque les fonctionnaires sont intervenus sur le parking d’un supermarché de la rue du Neubourg, à Elbeuf, en Seine-Maritime.

Au volant d’un Renault Master équipé d’une nacelle, l’homme venait, selon un témoin, de percuter successivement trois véhicules en stationnement : une Renault Clio, un Suzuki SX4 et un Renault Scénic. La camionnette présentait d’importants dégâts à l’avant droit et sur le côté. Sa roue arrière droite était crevée et la jante pliée.

Près de 1,9 g d’alcool dans le sang

Aucun blessé n’est à déplorer. Âgé de 29 ans, le conducteur, trouvé en chaussettes, titubait et devait s’appuyer sur la carrosserie pour tenir debout. Les vérifications ont également établi qu’il ne possédait aucun permis de conduire valide.

Transporté au commissariat, il a soufflé à 0,96 mg puis 0,95 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un taux proche de 1,9 g par litre de sang. Interpellé, il a été placé en d'abord en dégrisement puis en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis et défaut de maîtrise.

Les propriétaires des trois voitures endommagées ont été invités à déposer plainte.


Tags : accident, alcool, Elbeuf, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime
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