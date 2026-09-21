Conducteur ivre et sans permis, : il emboutit trois voitures en stationnement dans les rues d'Elbeuf

Cet homme âgé de 29 ans a été interpellé après avoir provoqué plusieurs collisions dans les rues d’Elbeuf, en Seine-Maritime. Son taux d'alcoolémie atteignait près de 1,9 g par litre de sang.

Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 14:40