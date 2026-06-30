Concert gratuit au bord de la piscine avec LaytaMan et Luis Hayes & Dafra à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

Le Silo investit les abords de la piscine municipale de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton pour une soirée estivale originale, vendredi 10 juillet. Dès 19 heures, le public pourra profiter d’une ouverture exceptionnelle de la piscine avant deux concerts programmés à partir de 19 h 30.
Au programme : les sonorités blues, reggae et rap de LaytaMan, suivies de l’univers électro world du duo Luis Hayes & Dafra. L’événement est gratuit et ouvert à tous.
Au programme : les sonorités blues, reggae et rap de LaytaMan, suivies de l’univers électro world du duo Luis Hayes & Dafra. L’événement est gratuit et ouvert à tous.
Deux univers musicaux engagés
Artiste normand, LaytaMan mêle guitare, harmonica et poésie dans un répertoire à la croisée du blues, du reggae et du rap. Nourries de réflexions sociales et d’amour de la nature, ses compositions sont notamment issues de son premier album Traversée du désert, paru en 2024.
Le duo Luis Hayes & Dafra réunit le producteur Luis Hayes et l’artiste burkinabè Dafra Keita. Leur musique associe voix, percussions traditionnelles africaines et textures électroniques. Après la sortie en 2025 du titre L’eau c’est la vie, consacré à l’accès à l’eau, ils préparent un premier EP attendu en 2026.
La soirée se veut à la fois festive, familiale et conviviale, dans un cadre inhabituel au bord de l’eau, où le public est invité à profiter de la baignade avant de prolonger la soirée en musique.
Le duo Luis Hayes & Dafra réunit le producteur Luis Hayes et l’artiste burkinabè Dafra Keita. Leur musique associe voix, percussions traditionnelles africaines et textures électroniques. Après la sortie en 2025 du titre L’eau c’est la vie, consacré à l’accès à l’eau, ils préparent un premier EP attendu en 2026.
La soirée se veut à la fois festive, familiale et conviviale, dans un cadre inhabituel au bord de l’eau, où le public est invité à profiter de la baignade avant de prolonger la soirée en musique.
Repères
* Date : vendredi 10 juillet 2026
* Horaire : ouverture à 19 h, concerts à partir de 19 h 30
* Lieu : piscine de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
* Tarif : gratuit
* Style musical : blues, reggae, rap et electro world
* Date : vendredi 10 juillet 2026
* Horaire : ouverture à 19 h, concerts à partir de 19 h 30
* Lieu : piscine de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
* Tarif : gratuit
* Style musical : blues, reggae, rap et electro world