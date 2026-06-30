Concert gratuit au bord de la piscine avec LaytaMan et Luis Hayes & Dafra à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

Une soirée mêlant baignade nocturne et musiques métissées est proposée le vendredi 10 juillet à la piscine de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, avec deux concerts en plein air et un accès gratuit.