Eure : l'hôpital de Gisors placé sous administration provisoire pour tenter de redresser ses finances

Le directeur général de l'ARS Normandie a décidé de placer le Centre hospitalier de Gisors sous administration provisoire à compter du 1er juillet. Cette mesure intervient après plusieurs années d'accompagnement et malgré les aides accordées à l'établissement, dont 9,4 millions d'euros au cours des trois dernières années.
L'Agence régionale de santé explique que « face à la dégradation continue de la situation financière du Centre hospitalier de Gisors et à l'absence de perspectives de redressement suffisamment robustes », cette décision est devenue nécessaire. Si d'autres hôpitaux connaissent également des difficultés, elle souligne que la situation de Gisors se distingue par « la persistance d'importants déséquilibres financiers, l'augmentation de son déficit et de ses dettes ainsi que l'absence d'une trajectoire de redressement crédible et partagée ».
L'Agence régionale de santé explique que « face à la dégradation continue de la situation financière du Centre hospitalier de Gisors et à l'absence de perspectives de redressement suffisamment robustes », cette décision est devenue nécessaire. Si d'autres hôpitaux connaissent également des difficultés, elle souligne que la situation de Gisors se distingue par « la persistance d'importants déséquilibres financiers, l'augmentation de son déficit et de ses dettes ainsi que l'absence d'une trajectoire de redressement crédible et partagée ».
Alexandre Aubert nommé administrateur provisoire
Pour piloter ce redressement, l'ARS a désigné Alexandre Aubert, ancien directeur du Centre hospitalier de Pontoise. Il travaillera « en lien étroit avec les professionnels de l'établissement, les élus locaux et les partenaires du territoire ».
Selon l'Agence régionale de santé, « la mise sous administration provisoire a pour objectif de donner à l'établissement les moyens de conduire les transformations nécessaires à son redressement et de conforter son offre de soins sur le territoire ».
L'ARS assure également que cette mesure doit permettre de poursuivre les projets déjà engagés, notamment la rénovation complète du service des urgences, le déploiement d'une IRM et la construction d'un nouvel EHPAD, présenté comme un projet essentiel pour améliorer à la fois les conditions d'accueil des résidents et celles de travail des personnels.
Selon l'Agence régionale de santé, « la mise sous administration provisoire a pour objectif de donner à l'établissement les moyens de conduire les transformations nécessaires à son redressement et de conforter son offre de soins sur le territoire ».
L'ARS assure également que cette mesure doit permettre de poursuivre les projets déjà engagés, notamment la rénovation complète du service des urgences, le déploiement d'une IRM et la construction d'un nouvel EHPAD, présenté comme un projet essentiel pour améliorer à la fois les conditions d'accueil des résidents et celles de travail des personnels.
Conseil de surveillance extraordinaire
Enfin, l'agence insiste sur le fait que cette décision « a pour objectif de conforter durablement la place du Centre hospitalier de Gisors dans l'accès aux soins de proximité et de lui donner les moyens de poursuivre ses missions au service de la population ».
Un conseil de surveillance extraordinaire est convoqué ce mercredi 1er juillet. Il permettra au directeur général de l'ARS Normandie de présenter le nouvel administrateur provisoire et d'exposer aux membres de l'instance les objectifs et les modalités de cette mesure exceptionnelle.
Un conseil de surveillance extraordinaire est convoqué ce mercredi 1er juillet. Il permettra au directeur général de l'ARS Normandie de présenter le nouvel administrateur provisoire et d'exposer aux membres de l'instance les objectifs et les modalités de cette mesure exceptionnelle.