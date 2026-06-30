Eure : l'hôpital de Gisors placé sous administration provisoire pour tenter de redresser ses finances

Pour piloter ce redressement, l'ARS a désigné Alexandre Aubert, ancien directeur du Centre hospitalier de Pontoise. Il travaillera « en lien étroit avec les professionnels de l'établissement, les élus locaux et les partenaires du territoire ».



Selon l'Agence régionale de santé, « la mise sous administration provisoire a pour objectif de donner à l'établissement les moyens de conduire les transformations nécessaires à son redressement et de conforter son offre de soins sur le territoire ».



L'ARS assure également que cette mesure doit permettre de poursuivre les projets déjà engagés, notamment la rénovation complète du service des urgences, le déploiement d'une IRM et la construction d'un nouvel EHPAD, présenté comme un projet essentiel pour améliorer à la fois les conditions d'accueil des résidents et celles de travail des personnels.