Seine-Maritime : treize personnes interpellées dans un vaste coup de filet antidrogue à Lillebonne

Mobilisant conjointement les services de la police nationale et de la gendarmerie, cette opération d'envergure s'est déroulée simultanément sur plusieurs sites. L'enquête vise un réseau de trafic de stupéfiants dont le principal point d'ancrage se situe dans le quartier du Clairval, à Lillebonne, mais dont les ramifications s'étendent sur l'ensemble de l'arrondissement du Havre, ainsi que dans le département de l'Eure.
Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi environ 400 grammes de cannabis, 100 grammes de cocaïne, plus de 2 500 euros en numéraire ainsi que deux armes de poing.
Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi environ 400 grammes de cannabis, 100 grammes de cocaïne, plus de 2 500 euros en numéraire ainsi que deux armes de poing.
Des gardes à vue pouvant durer jusqu'à 96 heures
Les treize personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Dans ce type d'enquête liée au trafic de stupéfiants, cette mesure peut être prolongée jusqu'à 96 heures, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Dans un communiqué, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, précise que cette opération s'inscrit dans le cadre du Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) « Clairval », mis en place en mars 2026. Ce dispositif a pour objectif de « répondre aux problématiques de sécurité pouvant exister au sein du quartier et affectant les habitants », indique la magistrate.
Dans un communiqué, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, précise que cette opération s'inscrit dans le cadre du Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) « Clairval », mis en place en mars 2026. Ce dispositif a pour objectif de « répondre aux problématiques de sécurité pouvant exister au sein du quartier et affectant les habitants », indique la magistrate.
A SAVOIR – Le GLTD, un dispositif ciblé
Le Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) réunit les services de l'État, les forces de sécurité, la justice et les collectivités locales afin de concentrer leurs actions sur un secteur confronté à une délinquance persistante. À Lillebonne, il cible depuis mars 2026 les trafics et les atteintes à la tranquillité publique dans le quartier du Clairval.
Le Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) réunit les services de l'État, les forces de sécurité, la justice et les collectivités locales afin de concentrer leurs actions sur un secteur confronté à une délinquance persistante. À Lillebonne, il cible depuis mars 2026 les trafics et les atteintes à la tranquillité publique dans le quartier du Clairval.
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