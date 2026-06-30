Seine-Maritime : treize personnes interpellées dans un vaste coup de filet antidrogue à Lillebonne

Les treize personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Dans ce type d'enquête liée au trafic de stupéfiants, cette mesure peut être prolongée jusqu'à 96 heures, conformément aux dispositions prévues par la loi.



Dans un communiqué, la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume, précise que cette opération s'inscrit dans le cadre du Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) « Clairval », mis en place en mars 2026. Ce dispositif a pour objectif de « répondre aux problématiques de sécurité pouvant exister au sein du quartier et affectant les habitants », indique la magistrate.