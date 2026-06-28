Orages : trafic SNCF fortement perturbé entre Paris et la Normandie jusqu’au 6 juillet

La SNCF indique que les voyageurs dont le train est supprimé bénéficient de conditions d’échange et de remboursement assouplies, à effectuer avant l’heure de départ prévue via leur canal d’achat.



Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train sur les outils SNCF avant de se rendre en gare. SNCF Voyageurs recommande également aux collégiens, lycéens et étudiants devant passer des examens dans les prochains jours d’anticiper davantage leurs déplacements.





Le plan de transport actualisé est disponible depuis dimanche soir. Selon la SNCF, les perturbations devraient se poursuivre jusqu’au lundi 6 juillet.