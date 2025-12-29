Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 15h30 pour un accident de circulation rue du Colonel-Fabien, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Une rame de métro circulant vide de voyageurs et une voiture dans laquelle se trouvait un couple de septuagénaires se sont percutés..



Après avoir effectué une reconnaissance et le balisage de la zone, les secours ont porté assistance aux deux victimes, un homme et une femme, tous deux âgés de 79 ans, blessés et classés en urgence relative. Ils n'ont pas été transportés vers un hôpital.