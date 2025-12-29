Connectez-vous S'inscrire

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés


Une collision s’est produite cet après-midi à Sotteville-lès-Rouen, impliquant une rame de métro vide de passagers et un véhicule léger. Deux personnes âgées ont été prises en charge par les secours.



Lundi 29 Décembre 2025 - 16:22


Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 15h30 pour un accident de circulation rue du Colonel-Fabien, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Une rame de métro circulant vide de voyageurs et une voiture dans laquelle se trouvait un couple de septuagénaires se sont percutés..

Après avoir effectué une reconnaissance et le balisage de la zone, les secours ont porté assistance aux deux victimes, un homme et une femme, tous deux âgés de 79 ans, blessés et classés en urgence relative. Ils n'ont pas été transportés vers un hôpital.


La Police nationale, chargée des constatations, et le PC métro sont également venus sur place afin de sécuriser le secteur et gérer les conséquences sur la circulation et le trafic du réseau, légèrement perturbé. 

L’intervention a mobilisé 14 sapeurs-pompiers et cinq engins de secours routier.





Mots clés : accident, enquête, faits divers, métro, police, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen





