Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 15h30 pour un accident de circulation rue du Colonel-Fabien, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Une rame de métro circulant vide de voyageurs et une voiture dans laquelle se trouvait un couple de septuagénaires se sont percutés..
Après avoir effectué une reconnaissance et le balisage de la zone, les secours ont porté assistance aux deux victimes, un homme et une femme, tous deux âgés de 79 ans, blessés et classés en urgence relative. Ils n'ont pas été transportés vers un hôpital.
Depuis 29/12 15h12 , ligne Métro, incident, des perturbations et des retards sont à prévoir. https://t.co/fm2BngRfrp— Réseau Astuce (@reseauastuce) December 29, 2025
Fin de perturbation suite à incident, ligne Métro, cependant, des retards restent à prévoir.— Réseau Astuce (@reseauastuce) December 29, 2025
La Police nationale, chargée des constatations, et le PC métro sont également venus sur place afin de sécuriser le secteur et gérer les conséquences sur la circulation et le trafic du réseau, légèrement perturbé.
L’intervention a mobilisé 14 sapeurs-pompiers et cinq engins de secours routier.
