Dans le sud de l’Eure, la gendarmerie met en garde contre des vols de Renault et Peugeot

Plusieurs communes du secteur de Nonancourt sont concernées par une série de vols de véhicules. La gendarmerie appelle les propriétaires de Renault et Peugeot à renforcer leurs précautions.

Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 10:09