 

Dans le sud de l’Eure, la gendarmerie met en garde contre des vols de Renault et Peugeot


Plusieurs communes du secteur de Nonancourt sont concernées par une série de vols de véhicules. La gendarmerie appelle les propriétaires de Renault et Peugeot à renforcer leurs précautions.


Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 10:09


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Des vols de véhicules Renault et Peugeot sont actuellement signalés dans le sud de l’Eure. La communauté de brigades de Nonancourt a diffusé une mise en garde ce vendredi 11 septembre.

Le phénomène touche notamment les secteurs d’Illiers-l’Évêque, Moisville, Muzy et La Madeleine-de-Nonancourt. Plus largement, la vigilance est recommandée de Mesnils-sur-Iton jusqu’à l’extrême sud du département.

Attention au « mouse jacking »

Les gendarmes conseillent, dans la mesure du possible, de garer les véhicules dans une enceinte fermée et d’utiliser un bloque-volant ou une alarme. Les propriétaires de modèles équipés d’une clé électronique sont également invités à la placer dans un étui isolant, afin de limiter les risques de piratage du signal.

À savoir : phénomène nouveau, le mouse jacking est un mode opératoire qui permet de voler une voiture sans effraction en piratant ses systèmes électroniques. 

Tout comportement suspect doit être immédiatement signalé à la gendarmerie en composant le 17.

 


Tags : Eure, faits divers, gendarmerie, mise en garde, mouse jacking, vol de voiture

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