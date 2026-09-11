Dans le sud de l’Eure, la gendarmerie met en garde contre des vols de Renault et Peugeot

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Des vols de véhicules Renault et Peugeot sont actuellement signalés dans le sud de l’Eure. La communauté de brigades de Nonancourt a diffusé une mise en garde ce vendredi 11 septembre.
Le phénomène touche notamment les secteurs d’Illiers-l’Évêque, Moisville, Muzy et La Madeleine-de-Nonancourt. Plus largement, la vigilance est recommandée de Mesnils-sur-Iton jusqu’à l’extrême sud du département.
Le phénomène touche notamment les secteurs d’Illiers-l’Évêque, Moisville, Muzy et La Madeleine-de-Nonancourt. Plus largement, la vigilance est recommandée de Mesnils-sur-Iton jusqu’à l’extrême sud du département.
Attention au « mouse jacking »
Les gendarmes conseillent, dans la mesure du possible, de garer les véhicules dans une enceinte fermée et d’utiliser un bloque-volant ou une alarme. Les propriétaires de modèles équipés d’une clé électronique sont également invités à la placer dans un étui isolant, afin de limiter les risques de piratage du signal.
À savoir : phénomène nouveau, le mouse jacking est un mode opératoire qui permet de voler une voiture sans effraction en piratant ses systèmes électroniques.
Tout comportement suspect doit être immédiatement signalé à la gendarmerie en composant le 17.
À savoir : phénomène nouveau, le mouse jacking est un mode opératoire qui permet de voler une voiture sans effraction en piratant ses systèmes électroniques.
Tout comportement suspect doit être immédiatement signalé à la gendarmerie en composant le 17.
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