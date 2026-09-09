Calvados : un pratiquant de paddle porté disparu, les recherches interrompues

Un pratiquant de paddle a disparu en mer hier, mardi 8 septembre, en fin d’après-midi, dans le secteur de Ouistreham, sur la côte du Calvados. Le CROSS Jobourg a engagé un avion de surveillance maritime Falcon 50, basé à Lann-Bihoué, afin de tenter de le localiser.



Environ une heure plus tard, l’appareil a repéré le paddle au large de Saint-Aubin-sur-Mer, sans personne à bord. Les recherches ont alors mobilisé l’hélicoptère Dragon 76, le canot tous temps Philippe Kieffer de la SNSM de Ouistreham, deux semi-rigides du Sdis du Calvados ainsi que des moyens de secours de Seine-Maritime.