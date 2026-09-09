Calvados : un pratiquant de paddle porté disparu, les recherches interrompues

Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile basé près du Havre, a participé aux recherches - Illustration © Adobe Stock
Un pratiquant de paddle a disparu en mer hier, mardi 8 septembre, en fin d’après-midi, dans le secteur de Ouistreham, sur la côte du Calvados. Le CROSS Jobourg a engagé un avion de surveillance maritime Falcon 50, basé à Lann-Bihoué, afin de tenter de le localiser.
Environ une heure plus tard, l’appareil a repéré le paddle au large de Saint-Aubin-sur-Mer, sans personne à bord. Les recherches ont alors mobilisé l’hélicoptère Dragon 76, le canot tous temps Philippe Kieffer de la SNSM de Ouistreham, deux semi-rigides du Sdis du Calvados ainsi que des moyens de secours de Seine-Maritime.
Environ une heure plus tard, l’appareil a repéré le paddle au large de Saint-Aubin-sur-Mer, sans personne à bord. Les recherches ont alors mobilisé l’hélicoptère Dragon 76, le canot tous temps Philippe Kieffer de la SNSM de Ouistreham, deux semi-rigides du Sdis du Calvados ainsi que des moyens de secours de Seine-Maritime.
Les recherches arrêtées à 22 heures
En début de soirée, le dispositif a été renforcé par la vedette Perle de Nacre de la SNSM de Courseulles-sur-Mer. Dragon 76 a ensuite été relevé par l’hélicoptère H160 de la Marine nationale, venu de Maupertus, dans la Manche.
Malgré plusieurs heures de recherches, le pratiquant n’a pas été retrouvé. Le préfet maritime a ordonné l’arrêt des opérations à 22 heures. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Calvados afin de déterminer les circonstances de cette disparition.
Malgré plusieurs heures de recherches, le pratiquant n’a pas été retrouvé. Le préfet maritime a ordonné l’arrêt des opérations à 22 heures. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie du Calvados afin de déterminer les circonstances de cette disparition.
► Les précautions avant de prendre la mer
La préfecture maritime recommande de prévenir un proche de son itinéraire, de consulter la météo et les horaires des marées et de vérifier son matériel de sécurité. Les pratiquants doivent également disposer d’un moyen de communication pour contacter les secours au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.
La préfecture maritime recommande de prévenir un proche de son itinéraire, de consulter la météo et les horaires des marées et de vérifier son matériel de sécurité. Les pratiquants doivent également disposer d’un moyen de communication pour contacter les secours au 196 ou sur le canal 16 de la VHF.