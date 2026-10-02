Calvados : un agent autoroutier mortellement percuté sur l'autoroute A13 à Dozulé

Un agent autoroutier du centre d’exploitation de Pont-l’Évêque a été mortellement percuté alors qu’il intervenait dans une zone de balisage sur l’autoroute A13, à hauteur de Dozulé (Calvados). L’accident s’est produit ce vendredi 2 octobre, à 5 h 37, indique le groupe Sanef dans un communiqué.



Âgé de 40 ans, cet ouvrier autoroutier qualifié est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures. Il travaillait au sein du groupe depuis huit ans. Deux de ses collègues se trouvaient également dans la zone d'intervention : l’un d’eux a été blessé.