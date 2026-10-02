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Tags : Calvados, Dozulé, Sanef


Calvados : un agent autoroutier mortellement percuté sur l'autoroute A13 à Dozulé


Un salarié du groupe Sanef est décédé après avoir été heurté par une voiture, ce vendredi matin, sur l’autoroute A13 à Dozulé (Calvados). Un de ses collègues a également été blessé.


Publié le Vendredi 2 Octobre 2026 à 15:47


Des agents autoroutiers sont régulièrement fauchés, parfois mortellement, lors d'interventions de securité - Illustration © infonormandie
Des agents autoroutiers sont régulièrement fauchés, parfois mortellement, lors d'interventions de securité - Illustration © infonormandie
Un agent autoroutier du centre d’exploitation de Pont-l’Évêque a été mortellement percuté alors qu’il intervenait dans une zone de balisage sur l’autoroute A13, à hauteur de Dozulé (Calvados). L’accident s’est produit ce vendredi 2 octobre, à 5 h 37, indique le groupe Sanef dans un communiqué.

Âgé de 40 ans, cet ouvrier autoroutier qualifié est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures. Il travaillait au sein du groupe depuis huit ans. Deux de ses collègues se trouvaient également dans la zone d'intervention : l’un d’eux a été blessé.

« Une nouvelle fois en deuil »

Le groupe Sanef exprime sa « profonde tristesse » et son soutien à la famille et aux proches de son salarié. « L’ensemble de la communauté des intervenants de la route est une nouvelle fois en deuil, victime de la violence routière », souligne-t-il.

Le communiqué ne précise ni les circonstances exactes de la collision ni la gravité des blessures du second agent.

Un cas pas isolé

Ce cas n'est pas isolé malheureusement  : comme le rappelle à chaque fois la Sanef sur ses réseaux sociaux (ci-dessous), régulièrement, des agents autoroutiers sont victimes d'accidents, parfois mortels, alors qu'ils interviennent sur les autoroutes. 

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