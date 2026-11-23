L’adolescent de 16 ans, porté disparu depuis la nuit de samedi à dimanche dans le secteur de Bayeux, a été retrouvé sain et sauf.



Sa disparition inquiétante avait conduit la gendarmerie du Calvados à diffuser un appel à témoins. Le jeune homme avait été aperçu pour la dernière fois dans le secteur de Pouligny et était susceptible d’avoir rejoint le littoral, près d’Arromanches-les-Bains.



Les gendarmes n’ont pas précisé les circonstances dans lesquelles l’adolescent a été retrouvé. Ils remercient l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées et ont relayé l’appel à témoins.



Ce dernier est désormais levé.