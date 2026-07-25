Seine-Maritime : faute de conducteur, le bac de Dieppedalle interrompu pendant tout le mois d'août

Chaque été, le service des bacs de Seine doit composer avec les congés des mariniers. Cette année, la situation est aggravée par la nouvelle réglementation sur la navigation intérieure, qui a renforcé les conditions d'obtention du permis de conduire les bateaux fluviaux.



En quatre ans, le nombre de conducteurs est ainsi passé de 41 à 37. Un effectif devenu insuffisant pour assurer simultanément le fonctionnement de l'ensemble des huit bacs du département durant les vacances d'été.