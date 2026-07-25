Seine-Maritime : faute de conducteur, le bac de Dieppedalle interrompu pendant tout le mois d'août

Faute de conducteur, le bac de Dieppedalle restera à quai du samedi 1er au dimanche 30 août 2026 inclus. - Photo ©Département de Seine-Maritime
Chaque été, le service des bacs de Seine doit composer avec les congés des mariniers. Cette année, la situation est aggravée par la nouvelle réglementation sur la navigation intérieure, qui a renforcé les conditions d'obtention du permis de conduire les bateaux fluviaux.
En quatre ans, le nombre de conducteurs est ainsi passé de 41 à 37. Un effectif devenu insuffisant pour assurer simultanément le fonctionnement de l'ensemble des huit bacs du département durant les vacances d'été.
En quatre ans, le nombre de conducteurs est ainsi passé de 41 à 37. Un effectif devenu insuffisant pour assurer simultanément le fonctionnement de l'ensemble des huit bacs du département durant les vacances d'été.
Le trafic le plus faible des huit passages d'eau
Afin de garantir la continuité du service sur les sept autres passages d'eau, plus fréquentés, le Département a choisi de suspendre l'exploitation du bac de Dieppedalle du samedi 1er au dimanche 30 août 2026 inclus.
Ce choix s'explique notamment par une baisse de fréquentation d'environ 30 % sur cette liaison pendant l'été. Les automobilistes pourront emprunter des itinéraires alternatifs, notamment le pont Flaubert, situé à environ cinq kilomètres, ou utiliser le bac de Val-de-la-Haye, qui continuera de fonctionner normalement.
Ce choix s'explique notamment par une baisse de fréquentation d'environ 30 % sur cette liaison pendant l'été. Les automobilistes pourront emprunter des itinéraires alternatifs, notamment le pont Flaubert, situé à environ cinq kilomètres, ou utiliser le bac de Val-de-la-Haye, qui continuera de fonctionner normalement.
Retour à la normale le 31 août
Le Département souligne que cette interruption est exceptionnelle et limitée à la période estivale. Les équipes poursuivent leurs efforts pour maintenir un service de qualité sur l'ensemble du réseau.
Le retour à la normale est prévu le lundi 31 août 2026, avec une première traversée à 5 h 30, selon les horaires habituels.
Le retour à la normale est prévu le lundi 31 août 2026, avec une première traversée à 5 h 30, selon les horaires habituels.
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