A28 et viaduc de la Brèque : travaux de nuit et restrictions de circulation en Seine-Maritime

Basculement de circulation sur l’A28, fermeture du viaduc de la Brèque vers Le Havre : deux chantiers vont modifier les déplacements nocturnes en Seine-Maritime. Voici les restrictions annoncées par la DIR Nord-Ouest.

Publié le Mercredi 23 Septembre 2026 à 17:18