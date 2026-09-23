A28 et viaduc de la Brèque : travaux de nuit et restrictions de circulation en Seine-Maritime

Des travaux d’entretien de la chaussée sont programmés sur l’autoroute A28, entre Isneauville et Quincampoix (Seine-Maritime), du lundi 28 septembre au vendredi 23 octobre 2026. Le chantier se déroulera de nuit, de 18 h 30 à 6 heures, sous réserve des conditions météorologiques.
Pendant douze nuits réparties sur cette période, la circulation dans le sens Rouen–Abbeville sera basculée sur la chaussée opposée, sur une portion d’environ sept kilomètres. La bretelle d’entrée de La Ronce, en direction d’Abbeville, sera fermée lors de ces basculements. Des déviations seront mises en place.
Pendant douze nuits réparties sur cette période, la circulation dans le sens Rouen–Abbeville sera basculée sur la chaussée opposée, sur une portion d’environ sept kilomètres. La bretelle d’entrée de La Ronce, en direction d’Abbeville, sera fermée lors de ces basculements. Des déviations seront mises en place.
L’aire de Quincampoix fermée jusqu’au 16 octobre
Autre conséquence de ce chantier : l’aire de repos de Quincampoix, accessible dans le sens Rouen–Abbeville, sera fermée du 28 septembre à 15 heures au 16 octobre à 15 heures. Cette restriction couvrira donc également les journées.
La DIR Nord-Ouest précise que le calendrier des travaux dépendra de la météo.
La DIR Nord-Ouest précise que le calendrier des travaux dépendra de la météo.
Deux nuits de fermeture au viaduc de la Brèque
À Gonfreville-l’Orcher, près du Havre, des travaux d’entretien concernent également le viaduc de la Brèque, sur la RN282, dans le sens Tancarville–Le Havre.
Le chantier est prévu pendant deux nuits, celles du 23 au 24 septembre et du 24 au 25 septembre, de 21 heures à 6 heures. Durant ces créneaux, le viaduc sera fermé à la circulation depuis l’A131, tout comme la bretelle d’accès à la RN282 depuis la RD6382, route de la Brèque.
Les automobilistes seront déviés par la D6382 et la D6015. Ces interventions restent, elles aussi, soumises aux conditions météorologiques. La DIR Nord-Ouest appelle les usagers à respecter la signalisation temporaire, les distances de sécurité et les limitations de vitesse aux abords des chantiers.
Le chantier est prévu pendant deux nuits, celles du 23 au 24 septembre et du 24 au 25 septembre, de 21 heures à 6 heures. Durant ces créneaux, le viaduc sera fermé à la circulation depuis l’A131, tout comme la bretelle d’accès à la RN282 depuis la RD6382, route de la Brèque.
Les automobilistes seront déviés par la D6382 et la D6015. Ces interventions restent, elles aussi, soumises aux conditions météorologiques. La DIR Nord-Ouest appelle les usagers à respecter la signalisation temporaire, les distances de sécurité et les limitations de vitesse aux abords des chantiers.
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