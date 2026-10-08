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Tags : Aptar Pharma, entrteprise, Eure, Le Vaudreuil


Au Vaudreuil, Hervé Morin attendu chez Aptar Pharma, soutenu pour ses dispositifs d’inhalation


Le président de la Région Normandie visitera le site industriel du Vaudreuil, dans l’Eure, mardi 13 octobre. L’entreprise a bénéficié d’un soutien européen de 1,7 million d’euros pour un projet de recherche et développement.


Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 18:58


L’usine Aptar Pharma du Vaudreuil
L’usine Aptar Pharma du Vaudreuil
Spécialisée dans la fabrication de systèmes de pulvérisation, notamment des pompes et des valves, l’usine Aptar Pharma du Vaudreuil accueillera Hervé Morin mardi 13 octobre 2026, en début d'après-midi. Le président de la Région Normandie sera reçu sur le site de l'avenue des Falaises par Gaël Touya, PDG d’Aptar Pharma.

L’établissement fait partie des sept sites de production du groupe Aptar en Normandie. Ce groupe américain coté en Bourse conçoit et produit des systèmes d’emballage destinés à l’industrie pharmaceutique, à l’agroalimentaire, à la cosmétique et à la parfumerie.

Des dispositifs d’inhalation plus respectueux de l’environnement

Depuis 2021, la Région Normandie accompagne Aptar Pharma, notamment dans un projet de recherche et développement consacré à une nouvelle gamme de dispositifs d’inhalation plus respectueux de l’environnement.

Ce projet a bénéficié d’un soutien de 1,7 million d’euros au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), mobilisé par la Région.

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