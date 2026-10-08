Au Vaudreuil, Hervé Morin attendu chez Aptar Pharma, soutenu pour ses dispositifs d’inhalation

Spécialisée dans la fabrication de systèmes de pulvérisation, notamment des pompes et des valves, l’usine Aptar Pharma du Vaudreuil accueillera Hervé Morin mardi 13 octobre 2026, en début d'après-midi. Le président de la Région Normandie sera reçu sur le site de l'avenue des Falaises par Gaël Touya, PDG d’Aptar Pharma.
L’établissement fait partie des sept sites de production du groupe Aptar en Normandie. Ce groupe américain coté en Bourse conçoit et produit des systèmes d’emballage destinés à l’industrie pharmaceutique, à l’agroalimentaire, à la cosmétique et à la parfumerie.
L’établissement fait partie des sept sites de production du groupe Aptar en Normandie. Ce groupe américain coté en Bourse conçoit et produit des systèmes d’emballage destinés à l’industrie pharmaceutique, à l’agroalimentaire, à la cosmétique et à la parfumerie.
Des dispositifs d’inhalation plus respectueux de l’environnement
Depuis 2021, la Région Normandie accompagne Aptar Pharma, notamment dans un projet de recherche et développement consacré à une nouvelle gamme de dispositifs d’inhalation plus respectueux de l’environnement.
Ce projet a bénéficié d’un soutien de 1,7 million d’euros au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), mobilisé par la Région.
Ce projet a bénéficié d’un soutien de 1,7 million d’euros au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), mobilisé par la Région.