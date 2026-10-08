Au Vaudreuil, Hervé Morin attendu chez Aptar Pharma, soutenu pour ses dispositifs d’inhalation

Spécialisée dans la fabrication de systèmes de pulvérisation, notamment des pompes et des valves, l’usine Aptar Pharma du Vaudreuil accueillera Hervé Morin mardi 13 octobre 2026, en début d'après-midi. Le président de la Région Normandie sera reçu sur le site de l'avenue des Falaises par Gaël Touya, PDG d’Aptar Pharma.



L’établissement fait partie des sept sites de production du groupe Aptar en Normandie. Ce groupe américain coté en Bourse conçoit et produit des systèmes d’emballage destinés à l’industrie pharmaceutique, à l’agroalimentaire, à la cosmétique et à la parfumerie.