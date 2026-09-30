Arques-la-Bataille : les deux jeunes interpellés venaient de siphonner le réservoir d'un autocar

Des vols répétés avaient conduit les policiers à placer le site industriel Regma sous surveillance. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, ce dispositif a permis de surprendre deux jeunes hommes en flagrant délit de vol.



Vers 0 h 40, les policiers les ont interpellés à bord d’un break, alors qu’ils venaient de siphonner 70 litres de carburant sur un autocar stationné sur le site.