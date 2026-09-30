 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Arques-la-Bataille, Seine-Maritime


Arques-la-Bataille : les deux jeunes interpellés venaient de siphonner le réservoir d'un autocar


Deux suspects de 17 et 19 ans ont été surpris après avoir siphonné le réservoir d’un autocar, dans la nuit de mardi à mercredi, à Arques-la-Bataille, près de Dieppe, en Seine-Maritime.


Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 11:20


​Quatre bidons et une pompe ont été saisis par les policiers - Illustration © Adobe Stock
​Quatre bidons et une pompe ont été saisis par les policiers - Illustration © Adobe Stock
Des vols répétés avaient conduit les policiers à placer le site industriel Regma sous surveillance. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, ce dispositif a permis de surprendre deux jeunes hommes en flagrant délit de vol.

Vers 0 h 40, les policiers les ont interpellés à bord d’un break, alors qu’ils venaient de siphonner 70 litres de carburant sur un autocar stationné sur le site.

​Quatre bidons et une pompe saisis

Les policiers ont saisi quatre bidons ainsi qu’une pompe manuelle. Le break a également été saisi pour les besoins de l’enquête.

Les deux suspects, âgés de 17 et 19 ans, originaires de la région dieppoise, ont été placés en garde à vue.
 

Féminicide au Havre : le conjoint mis en examen et placé en détention provisoire
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos