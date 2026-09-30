Arques-la-Bataille : les deux jeunes interpellés venaient de siphonner le réservoir d'un autocar

Des vols répétés avaient conduit les policiers à placer le site industriel Regma sous surveillance. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, ce dispositif a permis de surprendre deux jeunes hommes en flagrant délit de vol.
Vers 0 h 40, les policiers les ont interpellés à bord d’un break, alors qu’ils venaient de siphonner 70 litres de carburant sur un autocar stationné sur le site.
Vers 0 h 40, les policiers les ont interpellés à bord d’un break, alors qu’ils venaient de siphonner 70 litres de carburant sur un autocar stationné sur le site.
Quatre bidons et une pompe saisis
Les policiers ont saisi quatre bidons ainsi qu’une pompe manuelle. Le break a également été saisi pour les besoins de l’enquête.
Les deux suspects, âgés de 17 et 19 ans, originaires de la région dieppoise, ont été placés en garde à vue.
Les deux suspects, âgés de 17 et 19 ans, originaires de la région dieppoise, ont été placés en garde à vue.
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