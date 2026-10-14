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Tags : Le Havre, Seine-Maritime


Au Havre, la sous-préfecture rénovée après 2,3 millions d’euros de travaux


Après 21 mois de chantier, les locaux rénovés de la sous-préfecture du Havre seront inaugurés vendredi 16 octobre. Ils accueilleront dès novembre l’ensemble des agents, jusqu’ici répartis entre deux bâtiments.


Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 16:15


Le bâtiment administratif, situé au 95 boulevard de Strasbourg, a bénéficié de travaux de modernisation et de rénovation énergétique - Illustration © Google Maps
Le bâtiment administratif, situé au 95 boulevard de Strasbourg, a bénéficié de travaux de modernisation et de rénovation énergétique - Illustration © Google Maps
La sous-préfecture du Havre (Seine-Maritime) achève une première étape de sa transformation. Son bâtiment administratif, situé au 95 boulevard de Strasbourg, a bénéficié de travaux de modernisation et de rénovation énergétique pour un montant total de 2,3 millions d’euros. L’inauguration est prévue vendredi 16 octobre, dans l'après-midi.

Validé dans son principe en 2019, le chantier a duré 21 mois, alors que les locaux restaient occupés. En novembre, les équipes encore installées dans l’Hôtel historique rejoindront le bâtiment rénové. La cinquantaine d’agents de la sous-préfecture sera ainsi réunie dans un même lieu.

L’Hôtel historique fragilisé par des sinistres à répétition

Édifié en 1859 et épargné par les bombardements de 1944, l’Hôtel de la sous-préfecture subit depuis plusieurs années des infiltrations et des problèmes de mérule. Ces désordres limitent son utilisation et nécessitent des travaux de structure.

Cette situation a conduit l’État à privilégier le regroupement des équipes dans le bâtiment administratif voisin, construit dans les années 1950, puis agrandi en 1974 et en 2005.

La rénovation constitue une première étape avant un projet de plus grande ampleur : la création d’une cité administrative de l’État au Havre, prévue d’ici à 2031.



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