Au Havre, la sous-préfecture rénovée après 2,3 millions d’euros de travaux

Édifié en 1859 et épargné par les bombardements de 1944, l’Hôtel de la sous-préfecture subit depuis plusieurs années des infiltrations et des problèmes de mérule. Ces désordres limitent son utilisation et nécessitent des travaux de structure.



Cette situation a conduit l’État à privilégier le regroupement des équipes dans le bâtiment administratif voisin, construit dans les années 1950, puis agrandi en 1974 et en 2005.



La rénovation constitue une première étape avant un projet de plus grande ampleur : la création d’une cité administrative de l’État au Havre, prévue d’ici à 2031.