Au Havre, il percute une voiture et prend la fuite : le conducteur était alcoolisé

Un automobiliste de 64 ans a été interpellé au Havre après avoir provoqué un accident avec délit de fuite. Il conduisait avec plus de 2 grammes d’alcool dans le sang et sans assurance.



Publié le Jeudi 17 Septembre 2026 à 15:49