 

Au Havre, il percute une voiture et prend la fuite : le conducteur était alcoolisé


Un automobiliste de 64 ans a été interpellé au Havre après avoir provoqué un accident avec délit de fuite. Il conduisait avec plus de 2 grammes d’alcool dans le sang et sans assurance.


Publié le Jeudi 17 Septembre 2026 à 15:49


L'automobiliste à l'origine de l'accident a été interpeté par une patrouille de pmolice secours - Illustration
L'automobiliste à l'origine de l'accident a été interpeté par une patrouille de pmolice secours - Illustration
L’accident, uniquement matériel, s’est produit mercredi vers 22 h 20, rue du Maréchal-Joffre au Havre. En effectuant une marche arrière au volant d’une Ford Fiesta, le conducteur a heurté une Renault Clio, puis a poursuivi sa route en direction du quartier de Graville.

Indemne, le conducteur de la Clio, un Havrais de 38 ans, s’est lancé à sa poursuite tout en prévenant la police. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif.

Il refuse de soiuffler dans l'éthylomètre

Les deux véhicules ont été interceptés peu après par un équipage de police-secours, à l’angle des rues Jean-Marie-Doré et Malet-de-Graville. Le conducteur de la Fiesta, un Havrais de 64 ans, a d’abord refusé de se soumettre au dépistage d’alcoolémie. Son passager, âgé de 56 ans, a confirmé aux policiers les circonstances de l’accident.

Interpellé en flagrant délit et conduit au commissariat, le sexagénaire a finalement été soumis à l’éthylomètre. Le contrôle a révélé un taux de 1,12 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,24 grammes d’alcool par litre de sang.

Pas d'assurance ni de contrôle technique

Les vérifications ont également établi que sa voiture circulait sans assurance valide et avec un contrôle technique périmé. Son permis a fait l’objet d’une rétention immédiate, tandis que la Ford Fiesta a été immobilisée et placée en fourrière.

Le conducteur devra notamment répondre de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de délit de fuite, de défaut d’assurance et de contrôle technique.


Tags : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime
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