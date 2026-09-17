Au Havre, il percute une voiture et prend la fuite : le conducteur était alcoolisé

L'automobiliste à l'origine de l'accident a été interpeté par une patrouille de pmolice secours - Illustration
L’accident, uniquement matériel, s’est produit mercredi vers 22 h 20, rue du Maréchal-Joffre au Havre. En effectuant une marche arrière au volant d’une Ford Fiesta, le conducteur a heurté une Renault Clio, puis a poursuivi sa route en direction du quartier de Graville.
Indemne, le conducteur de la Clio, un Havrais de 38 ans, s’est lancé à sa poursuite tout en prévenant la police. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif.
Indemne, le conducteur de la Clio, un Havrais de 38 ans, s’est lancé à sa poursuite tout en prévenant la police. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif.
Il refuse de soiuffler dans l'éthylomètre
Les deux véhicules ont été interceptés peu après par un équipage de police-secours, à l’angle des rues Jean-Marie-Doré et Malet-de-Graville. Le conducteur de la Fiesta, un Havrais de 64 ans, a d’abord refusé de se soumettre au dépistage d’alcoolémie. Son passager, âgé de 56 ans, a confirmé aux policiers les circonstances de l’accident.
Interpellé en flagrant délit et conduit au commissariat, le sexagénaire a finalement été soumis à l’éthylomètre. Le contrôle a révélé un taux de 1,12 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,24 grammes d’alcool par litre de sang.
Interpellé en flagrant délit et conduit au commissariat, le sexagénaire a finalement été soumis à l’éthylomètre. Le contrôle a révélé un taux de 1,12 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,24 grammes d’alcool par litre de sang.
Pas d'assurance ni de contrôle technique
Les vérifications ont également établi que sa voiture circulait sans assurance valide et avec un contrôle technique périmé. Son permis a fait l’objet d’une rétention immédiate, tandis que la Ford Fiesta a été immobilisée et placée en fourrière.
Le conducteur devra notamment répondre de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de délit de fuite, de défaut d’assurance et de contrôle technique.
Le conducteur devra notamment répondre de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de délit de fuite, de défaut d’assurance et de contrôle technique.