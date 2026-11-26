Au-delà du spectacle, l’événement souhaite sensibiliser le public à la préservation des fleuves et des océans. Une journée de la mer sera organisée le 22 juin, tandis qu’un programme pédagogique d’envergure sera déployé en collaboration avec l’Éducation nationale.



Fidèle à l’événement, l’écrivain normand Michel Bussi en restera le parrain et reconduira son concours de nouvelles ouvert à tous.



Quelque 750 bénévoles seront mobilisés pour faire vivre cette manifestation hors norme, aux côtés des collectivités et des nombreux partenaires de l’Armada.



« L’Armada de Rouen est une parenthèse enchantée, gratuite, où la mer s’invite dans les terres pour mieux nous rassembler », résume Jean-Paul Rivière.



En juin prochain, à quelque 120 kilomètres de la mer, Rouen renouera ainsi avec cette singulière tradition qui, le temps de quelques jours, fait de la Seine un trait d’union entre les peuples et les océans.