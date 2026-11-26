Les mâts des grands voiliers se dresseront de nouveau dans le ciel rouennais, les équipages du monde entier investiront les quais de Seine et la capitale normande retrouvera, le temps de onze jours, son atmosphère de grand port maritime. Quatre ans après une édition qui avait attiré cinq millions de visiteurs, l’Armada de Rouen entend une nouvelle fois faire rêver toutes les générations.
Ce mercredi 25 novembre, à l’occasion d’une conférence de presse au Paris Nautic Show, Jean-Paul Rivière, président de l’association Armada de la Liberté, a levé le voile sur les grandes lignes de cette neuvième édition. Entre traditions maritimes et nouveautés, les organisateurs ambitionnent d’en faire le plus grand rassemblement gratuit de France en 2027.
Ce mercredi 25 novembre, à l’occasion d’une conférence de presse au Paris Nautic Show, Jean-Paul Rivière, président de l’association Armada de la Liberté, a levé le voile sur les grandes lignes de cette neuvième édition. Entre traditions maritimes et nouveautés, les organisateurs ambitionnent d’en faire le plus grand rassemblement gratuit de France en 2027.
Les géants des mers de retour en Seine
Une quarantaine de grands voiliers et navires sont confirmés. Parmi les premiers noms dévoilés figurent quelques fleurons du patrimoine maritime mondial : le Belem, le mexicain Cuauhtémoc, le norvégien Statsraad Lehmkuhl ou encore le portugais Santa Maria Manuela.
Sur sept kilomètres de quais, rive droite comme rive gauche, les visiteurs pourront déambuler librement, monter gratuitement à bord des navires et échanger avec des marins venus d’une trentaine de pays. Nouveauté de cette édition : un guide sera présent sur chaque bateau.
Autre temps fort attendu, l’arrivée à Rouen, le 19 juin, d’une trentaine d’embarcations d’inspiration scandinave. Baptisée « L’Odyssée des Normands », cette flottille s’inscrira dans le cadre de MILLENIUM 2027, l’année européenne des Normands, portée par la Région Normandie.
Sur sept kilomètres de quais, rive droite comme rive gauche, les visiteurs pourront déambuler librement, monter gratuitement à bord des navires et échanger avec des marins venus d’une trentaine de pays. Nouveauté de cette édition : un guide sera présent sur chaque bateau.
Autre temps fort attendu, l’arrivée à Rouen, le 19 juin, d’une trentaine d’embarcations d’inspiration scandinave. Baptisée « L’Odyssée des Normands », cette flottille s’inscrira dans le cadre de MILLENIUM 2027, l’année européenne des Normands, portée par la Région Normandie.
La dernière édition de l'Armada, en 2023, a accueilli plus de 5 millions de visiteurs sur les quais de Rouen du 8 au 18 juin - Photo © infonormandie
Hoshi, Mosimann et Pierre de Maere à l’affiche
La fête se prolongera chaque soir en musique. Pour la première fois, l’association Armada de la Liberté assurera elle-même l’organisation des concerts.
Trois premières têtes d’affiche ont été dévoilées : Hoshi, Mosimann et Pierre de Maere. Des artistes régionaux, nationaux et internationaux viendront compléter la programmation.
Deux grandes soirées gratuites sont annoncées, dont celle du vendredi 18 juin, avec le NRJ Music Tour. Les autres concerts seront payants, au tarif de 19 euros à l’unité. Un pass à 70 euros sera également proposé pour l’ensemble des soirées, sous réserve des conditions d’accès aux deux rendez-vous gratuits dont la jauge sera limitée.
La programmation complète et les modalités de billetterie seront communiquées prochainement.
Trois premières têtes d’affiche ont été dévoilées : Hoshi, Mosimann et Pierre de Maere. Des artistes régionaux, nationaux et internationaux viendront compléter la programmation.
Deux grandes soirées gratuites sont annoncées, dont celle du vendredi 18 juin, avec le NRJ Music Tour. Les autres concerts seront payants, au tarif de 19 euros à l’unité. Un pass à 70 euros sera également proposé pour l’ensemble des soirées, sous réserve des conditions d’accès aux deux rendez-vous gratuits dont la jauge sera limitée.
La programmation complète et les modalités de billetterie seront communiquées prochainement.
Drones et feux d’artifice chaque soir
À 23 h 30, les regards se tourneront vers le ciel. L’Armada proposera chaque soir un spectacle inédit associant feux d’artifice, ballets de drones et mise en musique des quais de Seine. Une nouvelle dimension artistique pour ces rendez-vous nocturnes qui font, depuis les premières éditions, partie de la magie de l’événement.
Les grands classiques seront également au programme : le défilé des marins dans les rues de Rouen, la Grande Pagaille, les baptêmes de voile, la messe des marins et, en guise de bouquet final, la Grande Parade de la Seine-Maritime.
Les grands classiques seront également au programme : le défilé des marins dans les rues de Rouen, la Grande Pagaille, les baptêmes de voile, la messe des marins et, en guise de bouquet final, la Grande Parade de la Seine-Maritime.
De nouvelles expériences sur l’eau et à terre
L’Armada 2027 entend aussi surprendre ses habitués. Un défilé de kayaks et de « dragon boats », des rendez-vous musicaux sur l’eau au petit matin ou encore une course à pied traversant les bâtiments de différentes institutions du territoire figurent parmi les nouveautés.
Un espace immersif consacré aux fonds marins et un village spécialement destiné aux jeunes de 5 à 16 ans seront proposés par la Ville et la Métropole de Rouen. Une journée de la marinière viendra également apporter une touche festive et populaire à ce rassemblement maritime.
Un espace immersif consacré aux fonds marins et un village spécialement destiné aux jeunes de 5 à 16 ans seront proposés par la Ville et la Métropole de Rouen. Une journée de la marinière viendra également apporter une touche festive et populaire à ce rassemblement maritime.
Une fête populaire, mais aussi engagée
Au-delà du spectacle, l’événement souhaite sensibiliser le public à la préservation des fleuves et des océans. Une journée de la mer sera organisée le 22 juin, tandis qu’un programme pédagogique d’envergure sera déployé en collaboration avec l’Éducation nationale.
Fidèle à l’événement, l’écrivain normand Michel Bussi en restera le parrain et reconduira son concours de nouvelles ouvert à tous.
Quelque 750 bénévoles seront mobilisés pour faire vivre cette manifestation hors norme, aux côtés des collectivités et des nombreux partenaires de l’Armada.
« L’Armada de Rouen est une parenthèse enchantée, gratuite, où la mer s’invite dans les terres pour mieux nous rassembler », résume Jean-Paul Rivière.
En juin prochain, à quelque 120 kilomètres de la mer, Rouen renouera ainsi avec cette singulière tradition qui, le temps de quelques jours, fait de la Seine un trait d’union entre les peuples et les océans.
Fidèle à l’événement, l’écrivain normand Michel Bussi en restera le parrain et reconduira son concours de nouvelles ouvert à tous.
Quelque 750 bénévoles seront mobilisés pour faire vivre cette manifestation hors norme, aux côtés des collectivités et des nombreux partenaires de l’Armada.
« L’Armada de Rouen est une parenthèse enchantée, gratuite, où la mer s’invite dans les terres pour mieux nous rassembler », résume Jean-Paul Rivière.
En juin prochain, à quelque 120 kilomètres de la mer, Rouen renouera ainsi avec cette singulière tradition qui, le temps de quelques jours, fait de la Seine un trait d’union entre les peuples et les océans.
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