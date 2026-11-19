Accusé de plusieurs feux de poubelles et de broussailles à Rouen et Oissel, il est en détention provisoire

L'incendiaire présumé a été placé en détention provisoire le temps de comparâitre devant la justice dans quelques semaines - Illustration © Adobe Stock

Plusieurs départs de feu ont été recensés entre juillet et novembre 2026. L'enquête policière a permis d'identifier un suspect, désormais placé en détention provisoire.

Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 à 12:25 Mis à jour : 19/11 - 12:36