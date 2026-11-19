Des poubelles et des broussailles incendiées à plusieurs reprises, notamment à Rouen et à Oissel, en Seine-Maritime. Ces faits, commis entre juillet et novembre 2026, ont donné lieu à une enquête policière qui a permis d'identifier un suspect.
L'homme a été interpellé le lundi 16 novembre, puis placé en garde à vue. À l'issue de cette mesure, il a été déféré devant la justice et placé en détention provisoire.
L'homme a été interpellé le lundi 16 novembre, puis placé en garde à vue. À l'issue de cette mesure, il a été déféré devant la justice et placé en détention provisoire.
Jugement prévu le 15 janvier 2027
Le mis en caus, âgé de 27 ans, devra répondre de ces faits devant le tribunal le 15 janvier prochain. Il reste incarcéré dans l'attente de son jugement.