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Tags : Petit-Quevilly, Seine-Maritime


Accident sur la Sud 3 au Petit-Quevilly : une femme blessée, la circulation perturbée


Deux voitures sont entrées en collision ce mercredi matin sur la Sud 3, en direction de l’A13. Une femme de 41 ans a été transportée à l’hôpital.


Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 08:01


La femme blessée dans l’accident a été transportée à l’hôpital Saint-Julien par les sapeurs-pompiers - illustration Adobe stock
La femme blessée dans l’accident a été transportée à l’hôpital Saint-Julien par les sapeurs-pompiers - illustration Adobe stock
Un accident impliquant deux véhicules légers s’est produit ce mercredi 30 septembre au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), sur la Sud 3 dans le sens Rouen vers l’A13. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 6 h 49.

Deux personnes ont été prises en charge. Une femme de 41 ans, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier Saint-Julien au Petit-Quevilly. Un homme de 58 ans est indemne.

​La circulation réduite à une voie

Sept sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et porter secours aux victimes. La police et les agents de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) sont également intervenus.

La circulation a été perturbée dans le secteur, et réduite à une voie pendant l’intervention des secours et des constatations de la police.
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