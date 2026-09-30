Accident sur la Sud 3 au Petit-Quevilly : une femme blessée, la circulation perturbée

Deux voitures sont entrées en collision ce mercredi matin sur la Sud 3, en direction de l’A13. Une femme de 41 ans a été transportée à l’hôpital.

Publié le Mercredi 30 Septembre 2026 à 08:01