A13 : un véhicule signalé à contresens sur 70 km, de Grand-Couronne à Mantes-la-Ville

Plusieurs alertes Bison Futé ont jalonné la nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre, entre la Seine-Maritime, l'Eure et les Yvelines. Une voiture a été signalée à contresens sur l'A13 sur soixante-dix kilomètres Un lecteur témoigne.

Publié le Samedi 10 Octobre 2026 à 12:14