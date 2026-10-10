A13 : un véhicule signalé à contresens sur 70 km, de Grand-Couronne à Mantes-la-Ville

Un véhicule à contresens a fait l’objet de signalements successifs sur l’autoroute A13, dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 octobre 2026. Les messages diffusés par Bison Futé le situent d’abord à Grand-Couronne, en Seine-Maritime, puis dans l’Eure et jusqu’à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines.
Le premier message, reçu à 3 h 22, mentionne un véhicule à contresens de la circulation à Grand-Couronne, sur les voies normalement empruntées dans le sens Paris–Normandie. Les localisations suivantes sont cohérentes avec une progression vers Paris, à l’envers du trafic.
Le premier message, reçu à 3 h 22, mentionne un véhicule à contresens de la circulation à Grand-Couronne, sur les voies normalement empruntées dans le sens Paris–Normandie. Les localisations suivantes sont cohérentes avec une progression vers Paris, à l’envers du trafic.
Des signalements sur près de 70 kilomètres
À 3 h 29, une nouvelle alerte situe le véhicule à Vironvay, dans l’Eure, puis à 3 h 49 à La Chapelle-Réanville. Les messages se succèdent ensuite dans les Yvelines : La Villeneuve-en-Chevrie à 3 h 54, Rosny-sur-Seine à 3 h 59 et Mantes-la-Ville à 4 h 02.
Près de 70 kilomètres séparent les premier et dernier points signalés. Ces alertes dessinent un parcours à travers trois départements, sans permettre à elles seules de confirmer qu’un même véhicule a effectué l’intégralité du trajet.
Près de 70 kilomètres séparent les premier et dernier points signalés. Ces alertes dessinent un parcours à travers trois départements, sans permettre à elles seules de confirmer qu’un même véhicule a effectué l’intégralité du trajet.
Un lecteur témoigne, une vidéo à l’appui
Kevin, un lecteur d’InfoNormandie, rapporte avoir aperçu à hauteur de Tourville-la-Rivière une voiture qu’il identifie comme une Citroën C4 à contresens, alors qu’il circulait en direction de Gaillon, dans l’Eure, avant un portique de péage en flux libre. Il estime sa vitesse à plus de 150 km/h, une indication qui n’a pas pu être vérifiée.
Le lecteur affirme avoir suivi sa progression sur une trentaine de kilomètres et avoir prévenu les forces de l’ordre. Selon son récit, un barrage de la gendarmerie aurait été installé quelques kilomètres plus loin, avant que « le conducteur ne fasse demi-tour sur l’autoroute ».
Kevin a également transmis une courte vidéo* nocturne. On y distingue une voiture au-delà du séparateur central, roulant sur les voies inverses dans le même sens que lui.
Le lecteur affirme avoir suivi sa progression sur une trentaine de kilomètres et avoir prévenu les forces de l’ordre. Selon son récit, un barrage de la gendarmerie aurait été installé quelques kilomètres plus loin, avant que « le conducteur ne fasse demi-tour sur l’autoroute ».
Kevin a également transmis une courte vidéo* nocturne. On y distingue une voiture au-delà du séparateur central, roulant sur les voies inverses dans le même sens que lui.
Immobilisé sur une bretelle à Mantes-la-Ville
À 4 h 08, Bison Futé localise le véhicule sur une bretelle d’entrée à Mantes-la-Ville, avec la précision « hors voie de circulation ». Un dernier message, reçu à 5 h 19, annonce la fin de l’événement.
Ces informations ne permettent pas de préciser dans quelles circonstances ce véhicule s'est retrouvé à contresens, ni les conditions dans lesquelles son périple, pour le moins dangereux ,s'est terminé à Mantes-la-Ville.
Contactée par infoNormandie, la Direction interdéparmentale de la police nationale (DIPN) des Yvelines répond ne pas avoir eu connaissance de cette affaire.
• Vidéo ©lavie2bk
Ces informations ne permettent pas de préciser dans quelles circonstances ce véhicule s'est retrouvé à contresens, ni les conditions dans lesquelles son périple, pour le moins dangereux ,s'est terminé à Mantes-la-Ville.
Contactée par infoNormandie, la Direction interdéparmentale de la police nationale (DIPN) des Yvelines répond ne pas avoir eu connaissance de cette affaire.
• Vidéo ©lavie2bk
► A SAVOIR - Véhicule à contresens : les bons réflexes
Allumez vos feux de détresse, ralentissez progressivement et augmentez les distances de sécurité. Restez sur la voie de droite, sans dépasser, et rejoignez si possible une sortie ou une aire sécurisée. Ne tentez jamais de rattraper le véhicule. Suivez les consignes des panneaux lumineux et de Sanef 107.7. Une fois arrêté en sécurité, appelez le 112 ou le 17, en précisant votre localisation.
Lire aussi : Contresens sur autoroute : que faire ?
Allumez vos feux de détresse, ralentissez progressivement et augmentez les distances de sécurité. Restez sur la voie de droite, sans dépasser, et rejoignez si possible une sortie ou une aire sécurisée. Ne tentez jamais de rattraper le véhicule. Suivez les consignes des panneaux lumineux et de Sanef 107.7. Une fois arrêté en sécurité, appelez le 112 ou le 17, en précisant votre localisation.
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